Frustrede forældre: Børnehus flyttes

Furesø - 09. juni 2018 kl. 10:41 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kom som en bombe for forældrene, da Furesø Kommunes Udvalg for Dagtilbud & Familier for en måned siden vedtog, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne for en flytning af Børnehuset Kildehuset til de ledige lokaler ved Solvangskolen med navnet Bifrost. Enhedslistens Helle Vallentin løftede forgæves sagen op i byrådet sidste onsdag.

Og så gik det stærkt. Undersøgelsen blev tilsyneladende gennemført på rekordtid, så punktet var på dagsordenen få dage efter byrådsmødet. Allerede på onsdagens møde vedtog et flertal i udvalget, at Kildehuset skal flyttes.

Enhedslistens Helle Vallentin begærede igen sagen på byrådets dagsorden, men det er formentlig uden mulighed for at få omstødt afgørelsen. Dansk Folkepartis Carsten Svensson stemte nemlig sammen med Socialdemokraterne for en flytning, og dermed er flertallet sikret i byrådet uanset, hvad de andre partier måtte synes om sagen.

Formanden for udvalget for Dagtilbud og Familier Bettina Ugelvig Møller (S) forstår udmærket godt forældrenes frustrationer.

- Der er sagt meget om borgerinddragelse og tidsspild i denne sag - jeg forstår egentlig godt skepsissen. Men jeg må også sige, at vi som politikere er nødt til at arbejde inde for videre rammer med længere lys på. Og derfor må vi også træffe beslutninger, hvor borgerne ikke nødvendigvis får det sidste ord, siger Bettina Ugelvig Møller og fortsætter:

- Jeg kan godt forstå, at forældrene er frustrerede over processen og udvalgets beslutning, For de er jo glade for Kildehuset. Vi må se, hvordan den lander i Byrådet - og så må vi forholde os til virkeligheden, som den vil være der. Jeg vil under alle omstændigheder arbejde konstruktivt med Kildehuset med en beliggenhed på Farum Hovedgade, hvis det er det, som et flertal i byrådet mener.

Forvaltningens undersøgelse lægger op til, at Bifrost kan indrettes til formålet for 2,4 millioner kroner. Nogenlunde det samme beløb skal til for at sætte Kildehuset i stand, hvis de pædagogiske rammer skal være tidssvarende.

I modsætning til Bifrost kan Kildehuset indbringe en fin salgssum, selvom der er snævre rammer for anvendelsen af ejendommen.

- Kildehuset er udpeget som bevaringsværdig i Kommuneplanen 2017, hvilket stiller krav til udbudsvilkårene ved et eventuelt salg. Uanset dette er det vurderingen, at et salg af Kildehuset vil kunne indbringe en større indtægt, end hvad der er vurderet at være af udgifter til ombygning af Bifrost, står der i dagsordensteksten til udvalgets møde.

Bettina Ugelvig Møller vælger at fokusere på mulighederne i Bifrost.

- I Socialdemokratiet ser vi rigtig gode muligheder for at skabe fleksible løsninger inde og en spændende, kuperet og varieret legeplads ude, noget der også lægges op til i Udviklingsudvalgets rapport. Så det, vi har nu, er en beskrivelse af rammerne og økonomien ved en eventuel flytning. Hvis vi i Byrådet bliver enige om en flytning, så håber jeg, at der er forældre i Kildehuset, som vil være med til at udvikle og kvalificere et spændende dagtilbud i Bifrost. Detaljerne har vi ikke berørt endnu - det er tanken, at brugerne skal være med til det, siger Bettina Ugelvig Møller.