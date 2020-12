Se billedserie Venstre og Enhedslisten vil hædre Farums tidligere købmand Frode Jensen med en plads opkaldt efter ham. Det skal nu behandles af hele Furesø Byråd. Arkivfoto

Frodes Plads på byrådets dagsorden

Furesø - 11. december 2020 kl. 13:29 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det startede med et ønske fra Korf ejendomme om at ændre adressen på Farum Hovedgade 48-50 til Banktorvet. Det fik lokale kræfter til istedet at foreslå en adresseændring til Frodes Plads. Lars Carpens (V) og Øjvind Vilsholm (Ø) stillede endda forslaget, da sagen blev behandlet i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, men det blev stemt ned af Socialdemokratiet og Konservative med henvisning til, at adresseloven ifølge forvaltningen ikke gør det muligt. Forslaget om Banktorvet blev siden afvist af hele udvalget.

- Adresseloven er ret kompleks. Den har som hovedformål, at man skal kunne finde vej. Når man har en eksisterende vej, må man ikke tage et stykke ud af den, forklarer Dorrit Gundstrup, afdelingsleder for Vej & Park i Furesø Kommune.

Men en ting er adresseloven - noget andet er stednavne. Det er muligt at ansøge om at få optaget et nyt stednavn i Stednavneregistret.

- Det viser jo, at hvis der er en vilje, er der en vej. Venstre og Enhedslisten har anmodet om, at sagen kommer på Byrådets kommende møde, oplyser Lars Carpens.

Dagsordenspunktet har fået navnet: Sæt Frodes Plads på landkortet.

- Pladsen foran den nu nedlagte Spar-købmand har i mange år været kaldt Frodes Plads i folkemunde. Venstre og Enhedslisten foreslår, at byrådet beder forvaltningen om at undersøge, hvordan Frodes Plads kan blive en officiel betegnelse for området omkring den nu nedlagte Spar-købmand, uden at det får konsekvenser for nummereringen af boligerne på resten af Farum Hovedgade, skriver Øjvind Vilsholm i indstillingen.