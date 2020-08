Caroline Lanner inviterer til fællesspisning og kulturelle oplevelser hver tirsdag. Foto: Mikkel Kjølby

Frk. Fryd tæt på målet - giver tilbage med kultur

Furesø - 24. august 2020 kl. 10:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

45.300 kroner.

Mandag formiddag havde 170 personer valgt at støtte Frk. Fryds crowd funding-kampagne, som blev en nødvendighed, da cafeén blev ramt ekstra hårdt af corona-nedlukningen, idet kulturhuset forblev lukket, da de øvrige spisesteder genåbnede. 50.000 kroner var målet for Caroline Lanner. Hun er ydmyg og stolt over den store opbakning.

- Jeg har oplevet en helt utrolig og hjertevarmende opbakning den sidste tid. Det føles som om hele kommunen bakker op om Frk. Fryd, og det jeg er ved at skabe, fortæller Caroline Lanner, som nu vil give tilbage ved at være en katalysator for oplevelser i kulturhuset.

- Jeg er blevet hjulpet i en svær tid, og nu vil jeg give tilbage ved at støtte andre. At stå sammen, træde til, når det gælder og støtte hinanden er med at skabe fællesskab, nærvær og følelsen af at høre til. Det er nogle af de grundlæggende tanker bag Frk. Fryd og katalysator for efterårets initiativ.

Med start den 1. september vil der hver tirsdag være fællesspisning og arrangementer fra klokken 17 til 21.

- Al entréindtægt går ubeskåret til kunstnerne, så ved at købe billet bliver du både godt underholdt og er samtidig med til at støtte kulturen. Det er for hele familien og foregår selvfølgeligt Corona venligt, forklarer Caroline Lanner.

Annette Heick åbner ballet den 1. september og lover at synge så taget letter. Ugen efter er der bingo med borgmester Ole Bondo Christensen. Længere ude i fremtiden venter der koncert med musicalstjernen Henrik Launbjerg og hver tredje tirsdag i måneden vil der være quiz med radioværten Henrik Miling.

- Vi er så glade og stolte over at kunne have sådan et program den første måned, vi har fællesspisning, og vi arbejder sammen med huset og entusiastiske borgere på programmet til resten af efteråret, siger Caroline, som vil udvide fællesspisningskonceptet.

- Ambitionen er at kunne lave fællesspisning mandag til torsdag og også holde åbent søndag. Ved fællesspisningen spiser vi den samme ret, og vi spiser kl. 18. Vi anbefaler at komme allerede kl. 17, så alle er klar, når der bliver serveret. Oprindelig skulle vi have siddet ved langborde, men i denne tid sidder hvert selskab af venner og familie på 4 til 8 personer samlet ved eget bord. Rammerne overholder selvfølgelig, forklarer Caroline Lanner.

Billetter kan købes via frkfryd.dk