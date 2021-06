Caroline Lanner stopper med kultuhuscaféen Frk. Fryd ved udgangen af juni måned, men fortsætter for fulde drøn indtil da med tirsdagsarrangementer og en afskedsfest. Privatfoto.

Frk. Fryd planlægger afskedsfest

Furesø - 07. juni 2021 kl. 18:39 Kontakt redaktionen

FARUM: Som mange sikkert allerede ved, så lukker kulturhuscaféen Frk. Fryd ved udgangen af juni måned. Det sker efter en hård tid med corona-nedlukninger.

- Det er overvældende og smukt, at opleve den begejstring som så mange mennesker føler omkring Frk. Fryds arrangementer, fællesspisninger og den stemning, som er blevet bygget op omkring caféen. Vi får ros og anerkendelse flere gange dagligt fra folk som fortæller, hvad Frk. Fryd har gjort ved dem, og hvordan vi har åbnet op for et behov, som nogle af dem slet ikke vidste de havde, eller ikke har sat ord på tidligere, fortæller Caroline Lanner.

Der er flere personer, som har kontaktet Frk. Fryd og tilbudt sin hjælp gratis her i den sidste tid. De hjælper frivilligt til fællesspisningerne, fordi de tror på projektet.

- Det er selvfølgelig en kæmpe cadeau og et klap på skulderen i denne mærkelige tid. Jeg er meget rørt over menneskers involvering, og at nogen jeg faktisk ikke kender, tilbyder sin hjælp, fordi mit sted og min vision har berørt dem, siger Caroline Lanner.

I Frk. Fryd har de besluttet sig for at få det bedste ud af den sidste tid, huske de magiske øjeblikke, men også nå at skabe nogle nye. Efter genåbningen har både Mads Christensen og Joakim Hediger gæstet Frk. Fryds tirsdage med fællesspisning.

Den 11. juni er der koncert med Bobo Moreno og Søren Sebber. Koncerten og middagen er udsolgt, og er blevet flyttet af flere omgange siden december. Herefter er det slut.

- Vi er faktisk ved at planlægge en afskedsfest, lige inden lukning. Der skal jo tømmes for øl og vin - og der kommer kæmpeudsalg på glas, tallerken, skåle og pynt, og hvad der ellers er i en café", siger Caroline med et smil, og lover at vende tilbage med en dato.

Hvad fremtiden bringer, ved Caroline ikke endnu. Men hun bliver ved med at brænde for fællesskabet og vigtigheden af at komme hinanden ved.