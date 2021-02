Se billedserie Corona-nedlukninger tvinger Caroline Lanner til at lukke kulturhuscaféen Frk Fryd den 30. juni. Foto: Allan Nørregaard

Frk. Fryd bukker under for corona

Furesø - 19. februar 2021

Af Mikkel Kjølby

Visionerne var store. Brugerne af Farum Kulturhus bakkede op. Men forpagteren af caféen i Farum Kulturhus, Caroline Lanner, kaster håndklædet i ringen. Den fortsatte corona-nedlukning gør det umuligt at få økonomi i foretagende,

- Det har været en fantastisk og lærerig rejse, men idéen er ikke økonomisk bæredygtig under nuværende omstændigheder, og derfor må den hvile". Café Frk. Fryd lukker pr. 30. juni 2021, lyder det fra Caroline Lanner. Hun fortsætter:

- Visionen og idéen om Frk. Fryd, som et slags moderne folkehus i Farum, er rigtig god. Vi ser potentialet, men må konstatere at tiden og timingen ikke er rigtig og desværre gør Corona, at det ikke er økonomisk bæredygtigt.

Caféen Frk. Fryd havde kun haft åbnet i få uger, da den første corona-nedlukning ramte Danmark i marts måned 2020. Placeringen inde i kulturhuset gjorde det ekstra svært at holde åbent. Caroline lanner holdt gang i biksen med takeaway-salg, og efter sommerferien fulgte en indsamling via crowdfunding. Der blev kæmpet for det.

Efter åbningen af landet sprang Frk. Fryd ud med koncerter, foredrag, krea-dage og ikke mindst fællesspisning med stor succes og til glæde for mange. Frk. Fryd fik endda sin egen konditor, som lavede smukke, velsmagende kager. Nu skulle Frk. Fryd vokse og sprede glæde og varme i en svær tid, men så ramte den anden nedlukning af landet.

- Jeg har elsket de magiske øjeblikke, hvor det hele har gået op i en højere enhed. Hvor gæster har grint og grædt, spist flæskesteg og været til koncert, og gået hjem med en varm følelse i hjertet. Det har været det hele værd. Jeg må dog også erkende at jeg havde en idé, der ikke fungerer på nuværende tidspunkt. Derfor må den hvile nu, fordi sådan er situationen, siger Caroline Lanner.

Den melding er naturligvis en streg i regningen for Furesø Kommune, som ejer caféen, der drives som forpagtning. Forpagtningsaftalen udløber den 30. juni.

- Vi er så kede af, at det ikke går for Frk. Fryd, siger Berit Elmark, leder af kulturområdet i Furesø.

- Mere end én gang har Corona sat en stopper for caféen, og jeg er sikker på, at havde det ikke været for Corona, så var Frk. Fryd blomstret og blevet til det samlingssted, der var visionen fra starten, og vi ønsker alt det bedste for både Caroline og Frk. Fryd fremover, lyder det fra Berit Elmark.

Men der er tid endnu til at opleve de hyggelige arrangementer.

- Vi vil gøre det allerbedste ud af den sidste tid, og vi vil glæde os til tirsdagsarrangementer og hvad vi ellers finder på - vi kan jo ikke lade vær, afslutter Caroline