I år blev de første 15 bydelsmødre uddannet i Furesø Kommune som resultat af et projekt, sat i søen af Frivilligcenter Furesø. Foto: Morten Hermansen

Frivilligcentret får stort kommunalt skulderklap

Partnerskabsaftale skal få flere med i frivilligt arbejde

Furesø - 04. september 2021 kl. 12:39 Kontakt redaktionen

Et nyt partnerskab mellem Frivilligcenter Furesø og Furesø Kommune skal gøre det nemmere at yde en frivillig indsats og være med til at gøre en forskel i Furesø.

Målet er, at flere furesøborgere deltager i frivilligt arbejde, og at færre ensomme og socialt udsatte står uden for et fællesskab.

Partnerskabsaftalen blev godkendt af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv 17. august, og aftalen er på Furesø Kommunes vegne underskrevet af udvalgsformand Matilde Powers.

"Jeg vil gerne kvittere for det store og betydningsfulde arbejde Frivilligcenter Furesø yder sammen med foreningerne og alle vores frivillige borgere. Jeg håber, at vi med den nye partnerskabsaftale lykkes med at få endnu flere borgere gjort aktive i det frivillige arbejde," udtaler Matilde Powers i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Frivilligcenter Furesø har haft succes med samarbejdet om alt fra seniorer og udsatte grupper og borgere, der bare gerne vil stille sig til rådighed og yde en frivillig indsats.

16 bydelsmødre Senest har centret samarbejdet om uddannelse af 16 bydelsmødre, som med en frivillig indsats gør en forskel i lokalområdet.

"Det er så skønt, at vi efter corona er kommet i gang med vores aktiviteter. Et helt nyt 'Vi cykler sammen-fællesskab', Demenscafe, Veterancafe og vores High-Five tilbud, som er et socialt netværk for mænd over 50 år. Vi tror på, at aftalen betyder, at vi kan gøre mere for og sammen med flere i fremtiden", udtaler formanden for Frivilligcenter Furesøs bestyrelse Anne Gram i pressemeddelelsen. jesl

Frivilligcenter Furesø Blev oprettet i 2011.



Centret formidler kontakt mellem borgere, der ønsker at være frivillige, og de foreninger, som har behov for dem.

