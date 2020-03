Fritidsklub har lavet egen biograf

For et par måneder siden fik biodirektør Tine Kirkeballe installeret reclinerstole i den forreste del af Værløse Bios Sal 1.

Biografen skulle have været indviet fredag eftermiddag, men det satte en vis virus en stopper for.

- Vi glæder os selvfølgelig til at kunne indvie biografen med børnene. Og lave en officiel indvielse og særforstillinger for de børn, som har været med til at gøre det muligt at bygge denne fantastiske bio, lyder det fra Lene Elsborg.