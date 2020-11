Fristen nærmer sig: Få har søgt julehjælp i Farum

Der plejer at være en del ansøgninger til julehjælp i Farum Sogn, men sådan ser billedet ikke ud i år. Der er færre ansøgninger til enten et pengebeløb eller en julepose med mad, end der normalt er.

Fristen for at søge julehjælp i år er den 1. december.

På Farum Sogns hjemmeside kan man downloade et skema til at ansøge, men man kan også få et fysisk skema på kirkekontoret. Der er også mulighed for at henvende sig til en af sognets præster.

Fra hjemmesiden er der også mulighed for at sende ansøgningsskema med sikker e-mail, fortæller kirken til Furesø Avis.