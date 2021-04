Se billedserie Formand i Hareskov Frisbee Klub, Peter Jepsen, tv, mener, at det bedste sted til en disc golf bane er ved svømmehallen i Værløse.

Send til din ven. X Artiklen: Frisbee-klub kæmper for disc golf bane: Sporten er eksploderet under corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frisbee-klub kæmper for disc golf bane: Sporten er eksploderet under corona

Hos Hareskov Frisbee Klub har de et stort ønske om en lokal disc golf bane, da det er sværere og sværere at finde plads på baner i andre kommuner. For nyligt har fem andre grupper også ansøgt kommunen om en bane, og nu sker der noget

Furesø - 17. april 2021 kl. 07:12 Af Louise Mørch Vilster, foto: Jan F. Stephan Kontakt redaktionen

Disc golf er en sportsgren med stigende popularitet, men under corona er interessen nærmest eksploderet. Det fortæller Peter Jepsen, som er formand for Hareskov Frisbee Klub, der lige nu har et stort ønske om at etablere en disc golf bane i Furesø.

"Jeg havde tænkt over det i et stykke tid, men da corona kom, tænkte jeg, at det skulle være nu. Når vi skal ud at spille, bliver vi nødt til at tage til andre kommuner som Hillerød, Kokkedal eller Sorø, og det er efterhånden svært at finde steder, der ikke er fyldt helt op. Derfor har vi været nødsaget til at lave pop-up baner for at kunne træne, men det er langt fra optimalt, da det kræver et stort arbejde at sætte en bane op, så vi håber på, at det vil lykkes at få en lokal bane," siger han.

Coronavenlig Peter Jepsen mener, at coronanedlukningen har været årsag til, at mange flere er begyndt at spille disc golf i hele verden og ikke mindst omkring København.

"Disc golf banen i Valby Parken var i 2020 den anden mest spillede bane i verden, hvor det anslås, at der blev spillet 150.000 runder. De fleste kommer og spiller uden at være medlem af en klub, og der er nu et stort behov for flere baner," siger han.

Sporten er meget coronavenlig, da den foregår udenfor og uden tæt kontakt til medspillerne samtidig med, at hver spiller har sin egen frisbee.

Hareskov Frisbee Klub kontaktede allerede for et år siden Furesø Kommune om idéen med en bane, og kommunen var ifølge Peter Jepsen positiv over for det. Men på grund af corona-nedlukningen blev flere møder aflyst og projektet lå derfor stille indtil for nyligt, hvor fem andre grupper uafhængigt af hinanden tog kontakt til kommunen med den samme idé.

Ved svømmehal i Værløse Det er derfor ikke kun Hareskov Frisbee Klub, der brændende ønsker sig en lokal bane. Det betyder, at kommunen nu har taget initiativ til et online-møde mellem de interessede grupper den 15. april. Det bliver med to konsulenter fra Furesø Kommune.

"Vi vidste ikke, at der var andre interesserede, men det viser, at det breder sig meget i øjeblikket," siger Peter Jepsen.

Han var sidste forår ude at se på, hvor en bane eventuelt kan ligge, og han fandt otte mulige steder i kommunen. Sammen med kommunen blev der lavet et notat over de mulige steder, og det virker nu mest sandsynligt, at det bliver et område ved Værløse Svømmehal og Søndersøskolen. Andre steder er jorden for eksempel ejet af Naturstyrelsen, som gør det mere kompliceret at få tilladelse.

"I samarbejde med kommunen fandt jeg ud af, at det nemmeste og bedste sted er ved Værløse Svømmehal, der i forvejen ligger i en landzone. Der er også parkering lige ved, og kommunen ejer området, så vi skal ikke søge om tilladelse. Området går lidt ind over Søndersøskolens område, og vi håber også at inddrage skolen i projektet," siger han.

Gratis for alle Hos Hareskov Frisbee Klub dyrker de normalt sportsgrenen Ultimate Frisbee, som minder om amerikansk fodbold eller rugby, bare med en frisbee. Men det har ikke kunne lade sig gøre under coronanedlukningen, da det er en holdsport. Derfor har klubben mistet omkring halvdelen af sine medlemmer, og de er nu 15 medlemmer tilbage. Men kommer der en disc golf-bane regner Peter Jepsen med, at de vil få en del nye medlemmer.

"Vi har ikke fået flere medlemmer, da vi ikke har nogen baner at spille på. Andre steder stiger medlemstallet, og i Valby er medlemstallet steget til det dobbelte," siger Peter Jepsen.

Han lægger dog vægt på at banen, ligesom de fleste andre steder, vil være gratis tilgængelig for alle, og at det derfor ikke er nødvendigt at være medlem af en klub for at dyrke sportsgrenen.

"Det vil både betyde, at vi kan få flere medlemmer, men også at kommunens borgere kan komme ud i naturen. Derfor er det ikke et egoistisk ønske, og jeg synes, at det er rigtig fedt at se, hvordan sporten vokser i øjeblikket," siger Peter Jepsen.

Ikke som golfbane Hos klubben går de efter en bane på 18 huller, som dog fylder mindre end en 18-hullers golfbane. Der skal være mellem 70-200 meter op til hvert hul, og ifølge Peter Jepsen vil det være hurtigt at anlægge en bane. Han vurderer, at det vil koste omkring 300.000 kroner, som sandsynligvis skal findes ved at søge forskellige puljer og fonde.

"Det er ikke særlig bekosteligt, og formålet med mødet med kommunen er også at tale om finansiering. Der er også forskellige pulje man kan søge, for eksempel hos DGI som er meget interesseret i disc golf," siger han.

Fordelen ved en disc golf bane er, at den er let at etablere i naturen.

"Vi vil gerne have en fairway, så man kan finde frisbeen, men det skal ikke være en pænt klippet golfbane, da vi også bruger græs og døde grene som forhindringer," siger han.

Forberedt på modstand Peter Jepsen er forberedt på, at der godt kan komme modstand mod banen fra folk, der går tur i området, men han fortæller, at der på banerne bliver ventet med at spille, hvis der går folk forbi på stierne.

"Det er vigtigt, at man kan gå en tur, og selvfølgelig er der nogen, der vil være nervøse for det, men det er ikke anderledes, end hvis man går tæt på en fodboldbane. Jeg tror i stedet, at det kan være med til at åbne området mere op på en anden måde. Det ser man i Valby Parken, der ikke rigtig blev brugt før, men hvor der nu er mennesker alle vegne," mener han.

Hans håb er, at banen kan stå klar til efteråret.

"Jeg håber, at kommunen udpeger området ved svømmehallen, så vi kan begynde at kigge på banen og søge penge. Det kan vi ikke gøre, før vi ved, at området er til rådighed," siger han.

Hvad er disc golf? I disc golf er golfkøllen og golfbolden erstattet af en specialdesignet frisbee, og hullet er erstattet af en specialdesignet disc golf kurv. Det gælder om at kaste golfdiscen ned i kurven på færrest mulige kast.

Ifølge Dansk Disc Golf Union er der over 60 baner i Danmark, hvoraf de fleste er gratis at benytte. Nogle har 6 korte begyndervenlige huller, og andre er store baner med 18 udfordrende huller for alle niveauer.