Friplejehjem bliver valgkampstema

Furesø - 30. september 2021 kl. 11:53 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

VÆRLØSE: 11-10 eller 10-11.

Ti mandater i det nuværende byråd bakker op om en friplejehjem, men det kræver 11 for, at det kan blive vedtaget. Det får nu Konservative, Venstre og Det Radikale Venstre til at gøre det til et valgkampstema.

- Nu må det være gået op for borgerne i Furesø Kommune, at der ikke kommer et friplejehjem i Furesø. Medmindre der kommer et borgerligt flertal, som kan være det igennem, siger Lars Carstensen, borgmesterkandidat for Det Konservative Folkeparti.

Venstres Lars Carpens er enig.

- Det kræver, at der er et flertal. Det er derfor tingene er blevet syltede. Hvis der ikke er et flertal, er sagen død, lyder det fra Lars Carpens.

De fire borgerlige partier i byrådet, Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti ser et friplejehjem som en nødvendighed og får opbakning fra Det Radikale Venstre.

- I den her sag har vi hele tiden ønsket et friplejehjem. Vi har bemærket, at gode aktører står klar, men det kræver, at flertallet i byrådet ændres. Et friplejehjem er blevet syltet, fordi det reelt er svært, men også fordi man ikke kan finde enighed, siger byrådsmedlem Tine Hessner.

Plejehjemspladser var ikke en central del af valgkampen for fire år siden. Umiddelbart efter valget viste befolkningsprognoserne dog et stort behov for ekstra plejehjemspladser. Det har ført til vedtagelsen af en udbygning af det kommunale Plejecenter Lillevang med 55 demensvenlige boliger. Et år før udvidelsen af Lillevang blev besluttet, havde Widex og OK-Fonden henvendt sig til Furesø Kommunes forvaltning om muligheden for et friplejehjem på Ny Vestergårdsvej. Det blev ikke en del af beslutningsprocessen.

Nu viser befolkningsprognoserne, at der er behov for ekstra kapacitet i 2028. Kandidat til byrådet og seniorrårdet Jens Rickard Andersen (RV) forklarer, hvorfor det er nødvendigt med et friplejehjem, som drives af en ekstern operatør, hvilket giver kommunen mulighed for at tilkøbe pladser.

- Vi har et reelt problem. Der er et ældreproblem, som skal løses. Hvis vi ikke har en vifte af muligheder, ender vi i en den fælde, som mange andre kommuner oplever, hvor det kun er demente, der er plads til på plejehjemmene. Det er essensen i det, forklarer Jens Rikardt Andersen.

Lars Carpens ser et friplejehjem som helt almindelig service overfor den stigende andel af ældre borgere i Furesø Kommune.

- Et kommunalt plejehjem er pr. defination fyldt op. Det er kun et spørgsmål om visitationskravene, som vil stige, når der kommet et øget pres på pladserne. I stedet for at ændre på visitationen, skal vi have en kapacitet, som fleksibelt kan justeres efter behovet, forklarer Lars Carpens og får opbakning fra Lars Carstensen.

- Visitationskravene vil stige. Det vil blive sværere at få en plejehjemsplads. Et friplejehjem vil give den nødvendige fleksibilitet, vurderer Lars Carstensen, som også understreger, at et friplejehjem på Ny Vestergårdsvej ikke vil koste kommunen penge til anlæg.

Widex indgik allerede i januar 2020 en aftale med OK-fonden om et friplejehjem på Ny Vestergårdsvej.

- Et friplejehjem vil kunne stå klar i 2025, men det kræver en byggeretsgivende lokalplan i 2022. Vi vil naturligvis gerne have det med i arbejdet med den nye kommuneplan, men det er ikke tilfældet, siger Lars Schönewulf-Greulich fra Widex.

Lars Carstensen er godt og grundigt træt af, at sagen er blevet syltet. Han aner uråd og advarer borgerne i området.

- Nogen vil ikke melde ud, hvad der skal ske med erhvervsområdet. De sidder med en plan for området, men vil ikke melde ud. Hvis flertallet fortsætter, frygter jeg, at der kommer en plan lige efter valget. Ny Vestergårdsvej skulle have været med i kommuneplanen, men det er blevet syltet, siger Lars Carstensen.

Kryptisk melding

Borgmesterpartiet Socialdemokratiet sidder på ti ud af 21 pladser i byrådet og er derfor afgørende i sagen om et friplejehjem.

Udvalgsformand Matilde Powers (S) kom i forrige uge med en melding i Frederiksborg Amts Avis.

- I Socialdemokratiet ønsker vi at bruge borgernes penge med omtanke. Derfor er det vigtigt for os, at vi bygger plejeboliger i et tempo, som passer til behovet. Lige nu er vi i gang med at bygge 55 ekstra plejehjemspladser på Plejehjemmet Lillevang. Ifølge demografiprognoserne vil vi derfor først i 2028 igen have brug for ca. 45 nye plejeboliger. I Socialdemokratiet er vi meget åbne overfor, hvem der skal bygge og drive disse 45 nye plejeboliger, siger Matilde Powers, men der var et men.

- Det vigtigste for os er, at det er en udbyder, der ønsker at samarbejde omkring, at løse de plejeopgaver der er i kommunen: Altså plejeboliger, der først og fremmest tager imod de borgere, som kommunen visiterer til dem. Plejeboliger der ikke afviser borgere, fordi de er for plejekrævende eller besværlige. Plejeboliger, der sammenlignet med andre plejehjem i kommunen, ikke bliver dyrere for hverken borgere eller kommune, med mindre de leverer en større eller sværere opgave. Og nonprofit aktører, der ikke har til formål at tjene penge på driften af et plejehjem. Vi er altså ikke imod hverken friplejehjem, selvejende plejehjem eller andre private plejebolig-konstellationer, så længe de lever op til ovenstående kriterier, forklarer Matilde Powers.

En kryptisk melding, som ifølge de borgerlige partier umuliggør et friplejehjem, som ellers kan levere den ønskede fleksibilitet i den kommunale ældrepleje.