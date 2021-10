Flemming Blicher stiller op for Frihedslisten sammen med sin kæreste Katjalivah Elleyhansen. Foto: Mikkel Kjølby

Frihedslisten stiller op ved kommunalvalget i Furesø

Flemming Blicher er medstifter af Forfatningspartiet. Nu stiller han og kæresten op på Frihedslisten i Furesø Kommune.

Furesø - 22. oktober 2021 kl. 06:00 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

De etablerede partier får selskab af Frihedslisten på stemmesedlen ved kommunalvalget den 16. november. Det er medstifteren af Forfatningspartiet Flemming Blicher og hans kæreste Katjalvah Elleyhansen, som er kandidater for listen, der er en udløber af Forfatningspartiet.

Flemming Blicher har kampen for frihedsrettigheder i blodet. Han er tip-oldebarn af Steen Steensen Blicher, som var med i processen med grundloven og havde idealer om direkte demokrati fremfor repræsentativt demokrati.

Flemming Blicher er uddannet ingeniør og har arbejdet i Mellemøsten. Hans rejse indenfor frihedsproblematikkerne startede med modstanden mod 5G. I januar 2020 begyndte han at streame videoer om elektromagnetismen skadelige virkninger på menneskekroppen. Så kom corona-nedlukningerne. Flemming tog initiativ til en række demonstrationer for frihedsrettigheder foran Christiansborg og tog initiativ til stiftelsen af Forfatningspartiet i Ballerup i januar 2021.

- Det, der er gået galt på nationalt niveau, er også gået galt på kommunalt niveau. Umenneskeligheden siver ned gennem systemet. Fx foregår opsættelsen af 5G-master i kommunalt regi, siger Flemming Blicher.

Motivationen til at stille op ved kommunalvalget kommer fra et sammenstød med Furesø Kommune. Det var i forbindelse med kæresten Katjalivah Elleyhansens hjemmefødsel.

Først efter fødslen kontaktede parret myndighederne for at informere om fødslen. Dagen efter kom to medarbejdere fra Furesø Kommune på uanmeldt besøg. De ville ind i hjemmet for at kigge til den nyfødte. Flemming sagde nej tak - ikke lige nu. Det førte til en længere kontrovers med Furesø Kommune.

- Kommunen tilskærer den ramme, som man skal passe ind i. Passer man ikke ind, sender de tæskeholdet, siger Flemming Blicher.

Samme oplevelse har parret haft i forbindelse med pasning af børnene. Katjalivah ville passe børnene hjemme. Der eksisterede ikke regler på området i starten. Siden blev det til, at hun kunne få et tilskud på 6114 kroner om måneden i et år pr. barn.

- Jeg skrev til politikerne og forklarede, dem, at det ville bære billigere for kommunen, samt at det ville skabe tryggede børn, hvis det var en mulighed at passe børnene hjemme, så kom der et tilskud, men det er et absurdt lille beløb. Man kan ikke betale huslejen for det beløb, fortæller Katjalivah Elleyhansen.

Flemming Blicher mener, at Furesø Kommune ikke er til for borgerne.

- De svage borgere er afhængig af service fra kommunen. Vi har en stor autoritetstro. Det er godt. Men mindre godt, når kommunen vender love og paragrafferne imod borgerne - i stedet for at bruge dem til fordel for borgerne, siger Flemming Blicher, som ser et fælles problem for hele det danske samfund.

- Vi bliver holdt for nar på et helt overordnet plan i Danmark, siger Flemming Blicher.