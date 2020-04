Frida på Årets Hold

- Jeg har altid virkelig høje ambitioner for mig selv, og jeg er svær at gøre tilfreds, så den her slags anerkendelse bekræfter mig i, at jeg gør noget rigtigt. Når det så er sagt, så ved alle, der spiller en holdsport, at gode individuelle præstationer udspringer af et hold og en trænerstab omkring, som kan få det bedste frem i én, forklarer Frida Formann.