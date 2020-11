Frida Kahlos smerte og passion vist som teater

Hun blev som barn ramt af polio og var derfor hele livet afhængig af hjælp fra sine omgivelser. Også fra lillesøsteren Cristina, og det er hende, der i forestillingen reflekterer over et liv i Frida Kahlos altdominerende skygge.

Sorgen over tabet af søsteren er stor, men hendes død er samtidig også en befrielse for Cristina, efter at hun har levet et liv bag den feterede og opmærksomhedssøgende storesøster.