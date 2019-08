Fremtidsværkstedet er nomineret til Nyt sammen bedre-prisen. Foto: PiaVsimms

Send til din ven. X Artiklen: Fremtidsværkstedet nomineret til innovationspris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fremtidsværkstedet nomineret til innovationspris

Furesø - 09. august 2019 kl. 11:12 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et forsøg på at ruste udskolingsbørn til at tage en erhvervsrettet uddannelse oprettede Furesø Kommune, Fremtidsværkstedet, med base i Bybækskolens tidligere lokaler. Nu er projektet nomineret til en den nyindstiftede pris med det mundrette navn: Nyt sammen bedre-prisen, som uddeles af Center for Offentlig Innovation og Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

37 projektet var indstillet af kommuner og regioner, men kun fire blev nomineret til prisen, som uddeles den 5. september.

Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) har været en central spiller i oprettelsen af Fremtidsværkstedet.

- Jeg er beæret og glad over nomineringen! Det er en stor anerkendelse af ikke bare vores tilgang til at arbejde innovativt, men også af vores forsøg på at løse et komplekst samfundsmæssigt problem, nemlig manglen på erhvervsuddannede, siger Henrik Poulsen og fortsætter:

- Fremtidsværkstedet er et forsøg på at vende den tendens, der sender størstedelen af folkeskoleeleverne videre i gymnasiet, og lade elever i 6. og 7. klasse få øjnene op for andre muligheder. I Fremtidsværkstedet er der fokus på den teknologiske og digitale fremtid og de autentiske cases med prototyper, entreprenørskab og kreative løsninger. Eleverne får mulighed for at afprøve deres egne idéer, og målet er at kvalificere de unges uddannelsesvalg, inspirere flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og ruste eleverne til fremtidens arbejdsmarked. Det hele gør vi i tæt samarbejde med blandt andet det lokale erhvervsliv, og det har givet enorm værdi for alle parter - ikke mindst eleverne.

Formanden for Furesøs Udvalg for digitalisering og innovation, Lars Carstensen (K), glæder sig.

- Nomineringen bekræfter mig i, at vi ikke er de eneste, der i den grad er optaget af at fremme en innovationskultur - i organisationen, blandt borgerne og ude i erhvervslivet. Vi skal simpelthen øve os i at arbejde mere systematisk med innovation - vi skal bryde vanetænkning, lade os inspirere af hinanden og udvikle nye og bedre løsninger. Vi har nogle hamrende engagerede medarbejdere, der efterhånden er blevet eksperter udi at tænke innovativt. Og de kan endda lære vores unge mennesker at finde nye eller væsentligt ændrede måder at forbedre aktiviteter og resultater på, siger Lars Carstensen.