Fremmed kvinde mistænkes for indbrud hos 80-årig

112 en 80-årig kvinde var søndag udsat for et indbrud, som hun mistænker en fremmed kvinde mellem 20-25 år at stå bag. Hun bankede på den ældre kvindes dør om lørdagen omkring kl.20 og tilbød hende chokolade. Men den 80-årige troede, at kvinden forsøgte at snyde sig adgang til boligen og bad hende derfor om at forlade stedet.