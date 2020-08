Se billedserie Fredningsmødet blev en publikumstræffer. 64 mødte frem for at høre partsindlæggene. Foto: Mikkel Kjølby

Fredningssag risikerer at ende som mellemregning

22. august 2020 Af Mikkel Kjølby

Der er gået tre år og lidt til, siden Kresten Bergsøe lukkede for offentlighedens adgang til stianlægget igennem Farumgård. En ret, som han ifølge Furesø Kommune og Miljøstyrelsen ikke har, idet de tidligere ejere af gården fik udbetalt erstatning, da Skt. Ursula-ordenen i 1969 solgte ejendommen til Ruth Riis-Hansen (Kresten Bergsøes mormor, red.)

Siden har den spegede sag været igennem Retten i Lyngby, hvor ejeren af Farumgård blev frikendt for overtrædelse af Naturfredningsloven samt i Østre Landsret, hvor Retspræsidenten bad Furesø Kommune og Miljøstyrelsen finde et juridisk grundlag for sagen. Kammeradvokaten blev hyret som rådgiver og anbefalede en fredningssag i et delvist hemmeligholdt notat, som Frederiksborg Amts Avis dog har offentliggjort.

Nu skal det så være. Der skal findes en løsning. Men kan man det.

Ved torsdagens fredningsmøde i teatersalen i Farum Kulturhus blev det mere og mere klart, at såvel Furesø Kommune som Naturpark Mølleåens Venner er villige til at strække sig en del for at nå frem til et resultat. Der blev åbnet en lem på klem for en anden stiføring, end den gældende i fredningsbestemmelserne fra 1949. Især en nordlig stiføring op til udsigtspunktet, og altså med afstand til selv gården, hvor Kresten Bergsøe bor med sin familie.

- For os er det ikke afgørende, hvordan stiføringen er. For os er det afgørende, at formålet med fredningen bliver opretholdt, lød det fra Ellen Tjelle Hvidt, centerchef i Furesø Kommune.

- Vi kan godt leve med, at stien går udenom gården og ned på østsiden, lød det fra Troels Brandt, formand for Naturpark Mølleåens Venner.

Men samtidig står det lysende klart, at det er essentielt for Furesø Kommune, at tvivlsspørgsmålet, om hvorvidt Kresten Bergsøe må lukke for offentlighedens adgang ved overtrædelser, skal afklares. Den ret skal bortfalde. Desuden vil Furesø Kommune af med forpligtelsen til at sikre at offentligheden overholder fredningsbestemmelserne.

Og så er det, at sagen går i hårdknude.

For siden den oprindelige fredning i 1949 er der sket en markant stigning i antallet af besøgende samt en ændring i folks opførsel og respekt for privat ejendom.

- Tonen er forandret. Det er gået fra undskyld til direkte aggressiv adfærd, hvis vi gør opmærksom på, at gæsterne overtræder fredningsbestemmelserne. Vi har oplevet det i stærkt eskalerende grad. Vi holdt op med at gå ud i haven, lød det fra Janne Pamsgaard (Kresten Bergsøes samleverske red.)

Kresten Bergsøe fremlagde i Retten i Lyngby et omfattende billed og videomateriale som dokumenterede offentlighedens overtrædelse af fredningsbestemmelserne, som giver ret til at gå på stien og ikke andet.

- Vi har oplevet hærværk, tyveri og trusler om vold. I 2016 oplyste Furesø Kommune, at de ikke kunne gøre mere, men at der ingen opbakning var til en ændring af stiføringen fra politisk hold, fortalte Kresten Bergsøe, som lukkede for adgangen efter et overfald på Farumgårds gartner.

- Det nye fredningsforslag giver adgang gennem vores ejendom og fjerner vores eneste værn mod overtrædelser. Forslaget indeholder ikke skyggen af forslag til, hvordan problemerne med overtrædelser løses. Til gengæld fjerner forslaget kommunens udgifter til indsatsen for at forhindre overtrædelser og pålægger min familie denne udgift, lød det fra Kresten Bergsøe, som tidligere har udtalt, at dette vil gøre Farumgård uanvendelig som privat bolig.

Kan fortsætte i årevis

Fredningsnævnets tre medlemmer, en dommer fra Lyngby Ret, en ministerudpeget repræsentant, samt et medlem udpeget af Furesø Kommune skal nu dykke ned i sagen og finde en løsning.

Afgørelsen kan ankes til overfredningsnævnet, og herefter kan den ankes tilbage til domstolene. Men spørgsmålet er om, det kommer så langt, eller om Fredningsnævnet finder en løsning i mindelighed.