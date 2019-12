Fredningssag: Et minefelt med sprængfarlig jura

I mandags kom den officielle besked om, at Anklagemyndigheden droppede sagen om Farumgård ved Østre Landsret. Det var på ingen måde overraskende. Farumgårds ejer Kresten Bergsøe blev frikendt for overtrædelse af naturfredningsloven i Byretten, og Østre Landsret bad Anklagemyndigheden og Furesø Kommune om at finde et retsgrundlag for ankesagen, inden den kunne behandles. Furesø Kommune og Miljøministeriet hyrede Kammeradvokaten til at finde retsgrundlaget. Kammeradvokaten anbefalede, at man istedet anlagde en fredningssag. Det har Furesø Kommune nu gjort og derfor droppede Anklagemyndigheden straffesagen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her