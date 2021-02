Fredningsnævnet slår fast, at området ved Lillevangsvej hverken må bruges til parkeringspladser eller fodboldbaner pga. Farum Vest fredningen.

Fredningsnævnet giver Furesø Kommune en kold skulder

Furesø - 08. februar 2021 kl. 08:04 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I bestræbelserne på at sikre superligaklubben FC Nordsjælland mulighed for at udvikle forretningen i Farum har Furesø Kommune vedtaget en ny lokalplan for området samt ansøgt Fredningsnævnet om dispensation fra Farum Vest-fredningen, så der kan etableres 580 parkeringsplads og tre fodboldbaner ved Lillevangsvej. De ekstra parkeringspladser er en forudsætning for flere af lokalplanens elementer, som fx. en ny kunstgræsbane på den eksisterende grusbane, som i dag er parkeringsplads for godt og vel 200 biler i forbindelse med superligakampe.

Fredningsnævnets afgørelse kom søndag eftermiddag. Der er tale om en blank afvisning af Furesø Kommune ønske om dispensationer fra Farum Vest-fredningen.

- Fredningsnævnet giver afslag på de ansøgte dispensationer. Fredningsnævnet finder, at både etablering af aflastningsparkeringspladser og etablering af fodboldbaner vil medføre ændring af arealernes anvendelse og dermed vil stride mod fredningens formål, som blandt andet er at bevare området i sin nuværende tilstand. Fredningsnævnet bemærker, at Naturklagenævnet i bemærkningerne til fredningsafgørelsen udtrykkeligt har anført, at de i denne sag behandlede arealer er centrale som værdifulde landskabselementer og grønne kiler, skriver Fredningsnævnet.

Dermed er Furesø Kommune sendt tilbage til tegnebrædtet for at finde ekstra parkeringspladser i forbindelse med superligakampene.

Formanden for Furesø By & Land, Poul Lüneborg er tilfreds med afgørelsen.

- I Furesø By og Lands bestyrelse er vi særdeles tilfredse med den foreliggende afgørelse. De grunde, som Fredningsnævnet anfører i sin begrundelse for ikke at imødekomme den foreliggende ansøgning svarer i et og alt til de argumenter som foreningen har fremført dels i vort høringssvar til Lokalplan 149 for Farum Vest dels i foreningens indsigelse til kommunens dispensationsansøgning.

- Formålet med Farum Vest fredningen fra 2009 er ikke blot en udkiksfredning, men tillige en tilstandsfredning, Det anføres udtrykkeligt i fredningskendelsen, at der ikke må anlægges sportsanlæg indenfor det fredede område. Kendelsen indeholder tillige et forbud mod terrænregulering. Fredningskendelsen åbner op for at anlægge et begrænset antal parkeringspladser til offentlige formål, men baggrunden for kommunens dispensationsansøgning baserer sig alene på hensynet til at tilgodese en privat virksomheds behov for parkeringspladser i forbindelse med professionelle fodboldkampe. Et enigt Fredningsnævn har i sin afgørelse lagt vægt på samtlige disse forhold.

I Furesø By og Land håber vi på at Fredningsnævnets afgørelse en gang for alle kan skabe ro og respekt om Farum Vest fredningen både i denne sag og i forbindelse med behandlingen af eventuelle fremtidige ansøgninger om byggeri indenfor det fredede område, lyder det fra Poul Lüneborg.