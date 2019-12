Furesø Kommune sender fredningen af Farumgård til revision i Fredningsnævnet. Foto: Allan Nørregaard

Fredningsnævn skal revidere fredning af Farumgård

Furesø - 01. december 2019 kl. 09:47 Af Pressemeddelelse fra Furesø Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stiføringen gennem Farumgård skal nu behandles i Fredningsnævnet. Det står klart efter at et flertal bestående af Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten i går besluttede at oversende et nyt fredningsforslag for Farumgård til nævnet.

Forslaget tager udgangspunkt i den eksisterende fredning fra 1949, som giver publikum adgang til de smukke natur- og kulturværdier ved Farum sø. Stien gennem Farumgård er en del af stisystemet rundt om Farum Sø og ud i Naturpark Mølleåen.

Netop offentlighedens adgang gennem Farumgård har de seneste år givet anledning til debat, hvor ejeren har oplevet at privatlivets fred blev krænket og som konsekvens heraf lukket portene til Farumgård

Derfor har Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Det radikale Venstre og Enhedslisten nu besluttet at lade Fredningsnævnet tage stilling til sagen. Målet er igen at give offentligheden adgang og samtidig bede nævnet om at afbalancere hensynet til ejerens ønske om at værne om privatlivets fred over for foreningens formål om at give offentligheden adgang til de enestående smukke kultur- og naturværdier.

Med fredningsforslaget er vedlagt tre mulige stiforslag, der går uden om Farumgårds hovedbygning.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) udtaler: »Det er den helt rigtige løsning, at lade Fredningsnævnet tage stilling til fredningen ved Farumgård. Furesø Kommune kan ikke godkende en ny stiføring. Det er alene Fredningsmyndighederne, der kan det. Fra kommunens side, ønsker vi at den mulighed, man i generationer har haft for at gå gennem Farumgård fortsat skal bestå. Samtidig har vi fuld forståelse for ejerens ønske om at værne om privatlivets fred. Nu bliver det op til fredningsnævnet at finde den rigtige balance mellem disse hensyn«

Viceborgmester Lars Carstensen (C ) udtaler: "Vi konservative har respekt for fredningen og ønske om, at mange får adgang til vores fælles natur- og kulturværdier. Omvendt er det også magtpåliggende for os, at den enkelte grundejer kan værne om privatlivets fred. Derfor har det været helt afgørende for os, at Byrådet som en del af beslutningen slår fast, at kommunen i møderne med Fredningsnævnet vil arbejde for et alternativt stiforløb. Det må så være fredningsmyndighederne, der skal afveje hensynet til privatlivets fred over for hensynet til fredningens bestemmelser om offentlighedens adgang".

Tine Hessner, gruppeformand, Radikale Venstre udtaler: "Den nuværende tvist gavner ikke nogen, og for Radikale Venstre har det været vigtigt, at begge parter rækker ud mod hinanden. Offentlighedens adfærd har jo ændret sig markant siden 1969 - der er både flere og mere nærgående aktivitet som det har været svært at regulere tilfredsstillende. Med de fremsendte stiføringsforslag til fredningsnævnet ser vi derfor frem til en afklaring som balancerer hensynet til ejer, offentlighed og natur".

Næstformand i Udvalg for Natur, Miljø og Grøn omstilling, Øjvind Vilsholm (Ø) udtaler: "Det ligger Enhedslisten meget på sinde, at offentligheden igen kan få adgang til Farumgårds naturskønne omgivelser. Der har været offentlig adgang siden 1949, og det skal der fortsat være. Hvis det kan lykkes Fredningsnævnet at finde en god stiføring, som tager lidt hensyn til ejeren, uden at det går ud over Fredningens formål og naboerne, så vil det være rigtig fint. Men jeg håber først og fremmest, at Fredningsnævnet tager hurtigt fat på sagen.«