Frederiksborgvej spærret af lastbilanhænger

Klokken 05.37 indløb der anmeldelse om, at en anhænger til en lastbil var væltet på Frederiksborgvej, og at den lå tværs over vejen og spærrede for trafikken. Politi og brandvæsen kørte til stedet, hvor det var nødvendigt at lede trafikken ad Fiskebækvej i nordgående retning og Kollekollevej i sydgående retning, mens der blev ryddet op efter uheldet.