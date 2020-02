Fransk jazzmusiker i Jonstruphus

- Franske Olivier Franc er en dygtig og anerkendt musiker, der har spillet over hele verden og været gæst med sit orkester og som solist i de store konceretsale verden over. Han har også sammen med sin utroligt velspillende kvintet spillet i Danmark flere gange og spiller nu for første gang i Jonstrup den 27. februar, fortæller Henrik Strobel fra Jonstrup Jazz og fortsætter: