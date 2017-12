Se billedserie Invalidepensionen vinkede forude, men Kenneth Jessen har rejst sig og er i dag professionel tennistræner. Det kan man læse mere om på hans hjemmeside kjtennis.dk Foto: Kenneth Jessen, Sportsfotograf.c

Fra krøbling til gummimand

Furesø - 07. december 2017 kl. 11:45 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man ser Kenneth Jessen træne sine tenniselever eller gå ned i spagat i fitnesscenteret, er det svært at forestille sig, at den ranke, sportstrænede mand i en ikke alt for fjern fortid havde sat kursen mod invalidepensionen.

- Fra jeg var 20 til 30 år, styrede ryggen mit liv. Hvis jeg skulle til koncert, blev jeg nødt til at drikke en flaske sprut, inden jeg tog afsted, ellers kunne jeg ikke holde smerterne ud. Det var et helvede rent ud sagt, fortæller Kenneth Jessen.

Som ung mand ville Kenneth Jessen teste sit talent. Han brugte stort set alle timer på dagen på at blive så god til tennis som overhovedet muligt. Han gik kompromisløst ind i det, men allerede som 20-årig blev han dømt færdig.

- Jeg fik en rygskade, og lægerne fortalte mig, at jeg ikke måtte foretage mig noget som helst fysisk. Fra at være megaseriøs med min sport vendte jeg 180 grader og festede på livet løs. Jeg drak en kasse guldbajere hver weekend, fortæller Kenneth Jessen, som snart opdagede, at han var på vej ind i noget skidt.

- Jeg har altid haft meget energi. I det år hvor jeg skiftede tennis ud med fester, blev min lunte så kort, så kort. Jeg kom tit op at slås. Det var en glidebane. På et tidspunkt fandt jeg ud af, at jeg blev nødt til at komme i gang med at spille tennis igen.

Kenneth startede med at slå til bolden et kvarters tid, mens han efter bedste evne ignorerede smerterne. Efterhånden fik han bygget det op til noget brugbart. Han begyndte at spille holdkampe igen og vandt DM-sølv med Lyngby. Det blev endda til kampe for en tysk bundesligaklub. Men det var på lånt tid.

- Jeg spillede med korset og på en masse smertestillende. Det var ren og skær vilje. Dagen efter en kamp kunne jeg dårligt gå en tur ned til Farum Bytorv, fortæller Kenneth Jessen.

Han fik derfor en tid til en operation, hvor der skulle sættes fire søm ind i ryggen for at afstive området, hvor den 5. lædenhvirvel var forskubbet fem centimeter frem og de nærmeste diske var trykket flade. Det skulle ske den 17. januar 2001. Der var ingen vej tilbage.

Og så alligevel. For ved lidt af en tilfældighed havde han to år tidligere fået telefonnummeret til en kropsterapeut i Odense.

- Jeg troede, det var noget fis ligesom alt det andet, jeg havde prøvet. I to år neglicerede jeg det. Men alt skulle prøves inden operationen.

Kenneth kunne dårligt kravle op på briksen hos Per Gjeding og blev noget forbløffet, da terapeuten få minutter senere erklærede ham sund og rask. Der var ingen grund til en operation.

I en times tid pressede og trykkede Per Gjeding, mens Kenneth Jessen trykkede tilbage og fokuserede på åndedrættet.

- Basalt set fjernede han det opbyggede pres på ryggen og fik det leddene til at falde på plads. Da jeg rejset mig fra briksen, var der for første gang i ti år ikke noget indhug i ryggen. Jeg begyndte at græde, det hele slap løs.

Depressionen

Kenneth Jessen indledte et længere forløb med Per Gjeding og den dag i dag bruger han teknikkerne for at holde ryggen på plads.

- Jeg fik et normalt liv igen - efter mine egne standarder. Jeg begyndte også at spille tennis igen og ret hurtigt kunne jeg spille lige op med de bedste i landet, siger Kenneth Jessen med en alvorlig mine. For der var et efterslæb.

Kenneth fik en depression, som han stadig kæmper med.

- Jeg røg ned med et brag. Det hele fik frit løb. Jeg lå i fosterstilling og kunne ikke noget som helst. Jeg fik depression og angst, fortæller Kenneth Jessen, som erkender, at hans festdage nok har en finger med i spillet. I dag har han styr på depressionen.

Med ryggen på plads begyndte også tankerne om fremtiden. Kenneth besluttede at blive fotograf og tennistræner.

Og som altid når han går ind i noget, er det med stort engagement. Derfor væddede han med en elev om, hvem af dem, der først kunne blive smidig nok til at gå i spagat. Det væddemål vandt Kenneth.

- Som træner skal man være et godt eksempel og holde sig i form. Det lykkedes mig at blive smidig nok til at gå i spagat udelukkende ved at selvtræne. Sådan er det med mig. Jeg er lidt ekstrem, siger den 46-årige tennistræner.