Se billedserie Første træning blev holdt på banerne ved Værløse Boldklub. Foto: Jens Berg Thomsen

Fra intet pigehold til 40 piger med nyt Disneykoncept

Værløse Boldklubs baner blev indtaget af frivillige og uprøvede fodboldspillere

Furesø - 15. juni 2021 kl. 18:37 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen

Sammen med det europæiske fodboldforbund UEFA har Disney-koncernen søsat et nyt koncept, hvor piger på mellem fem og otte år kan prøve fodboldsporten af - naturligvis leget ind med filmen "Frost 2". Projektet hedder "playmakers by Disney" og blev forleden afholdt på banerne ved Værløse Boldklub. Det var første træning af i alt otte gange. Næste gang er til efteråret.

"Der kommer mere og mere kvindefodbold, og tanken er, at der skal være større tilslutning til det ved også at få flere piger til at spille fodbold," siger Marie Helene Andersson, der er formand for børnefodbold i klubben.

"Vi har ikke haft pigefodbold i nogle år i Værløse Boldklub efterhånden, men her i dag er der kommet 40 piger. Det her projekt er for piger, der ikke har prøvet fodbold før og ikke går til det i forvejen. De fleste af dem er lokalt her fra Værløse, og der er også nogle fra Farum," siger hun.

Forleden var det frivillige trænere, der tidligere har været igennem et kursusforløb.

"De har nu en uddannelse fra UEFA, som de tog her i vinter for at kunne stå for træningerne," siger Marie Helene Andersson.