Fotokunstneren Sofie leger med vores opfattelse af virkeligheden

Furesø - 24. januar 2021 kl. 06:17 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Sofie Pihl manipulerer med vores opfattelse af virkeligheden.

»Et fotografi af et grædende barn fortæller noget andet end et fotografi af et grædende barn i sin mors arme, lyder hendes pointe.

- Fotografiet er blevet en del af vores virkelighed. Det bliver opfattet som dokumentation eller bevis for virkeligheden. Endda i væsentligt højere grad end en tekst i en avis. For teksten er skrevet en journalist, som vælger en vinkel på historien, siger Sofie Pihl. Det er denne vrangforestilling om fotografiet, Sofie forsøger at udstille i sine værker.

- En fotograf foretager en række valg, når man trykker på knappen. Man tager et billede af en lille del af virkeligheden, men sorterer en masse fra og fortæller en historie. Når beskueren ser billeder, tager man det for pålydende. Det ligger i fotografiets natur, at folk tager det for sandhed. Men det er ikke mere sandhed end al anden kommunikation. Det fascinerer mig, forklarer Sofie Pihl.

Computeren og kameraet er Sofies vigtigste arbejdsredskaber. Hun indscanner billeder, ændrer på farverne, flytter rundt på tingene, tilføjer elementer, manipulerer med virkeligheden og vores opfattelse af den.

For tiden arbejder hun på et værk bestående af billeder af italienske søer fra en turistguide. Det er blevet til en mosaik af skønhed, hvor landskaberne flyder sammen. På andre værker har hun ændret på farverne for at skabe en smuk effekt.

Sofie bruger også hverdagselementer i sine værker.

- Når jeg går rundt, ser jeg ting i billeder. Det er et stort privilegie at have det sådan. For der er så mange smukke ting i vores hverdag.

Foto og kunst

Sofie er halvt dansk, halvt italiensk. Hun er vokset op i Søborg og Milano. Sofie er uddannet musiker på konservatoriet i Bologna med trompet som instrument, men tilbage i Danmark kastede hun sig over fotografiet og kunsten.

- Jeg har to store passioner. Jeg er så heldig at være uddannet i den ene og arbejde med den anden, siger hun med et smil.

Sammen med sin daværende mand flyttede hun fra København til Ryget Skovby for at få plads til familien. Børnene går på Søndersøskolen, hvor Sofie er med i skolebestyrelsen. En helt almindelig rejse for unge familier i Furesø, men der er langt mere til Sofie.

Sofie fik atelier i et baglokale på Kirke Værløsevej, men da et kunstnerfællesskab på Filmstationen søgte efter en at dele lokalerne med, slog hun til.

- Det var kærlighed ved første blik. Det er skønt at have kollegaer omkring sig. Og så er det meget sjældent at finde et atelier med sådan et lys, siger Sofie og peger op mod de store ovenlysvinduer i den gamle militærbygning. Her deler hun lokaler med tre andre kunstnere.

Sofie Pihl har kunsten som sit primære virke, men har mange jern i ilden. Hun har medvirket til en samtalebog om skilsmisser, hun er i gang med en popcast sammen med stemmecoachen Mette Weinreich, og indmellem er der freelanceopgaver som fotograf. Dertil kommer en plads i bestyrelsen for Furesø Erhvervsforening, og en solid interesse for lokalpolitik.