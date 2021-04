Se billedserie Øjvind Vilsholm er ikke tilfreds med, at Furesø Kommune sammen med 71 andre kommuner i Danmark ikke kommer til at sortere affald ude i boliger i ni forskellige kategorier. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Forvaltning møder kritik for at udskyde affaldsindsamling

Fra 1. juli i år skulle Furesø Kommune egentlig affaldssortere i ni forskellige typer affald. Men forvaltningen har nu søgt dispensation på Christiansborg om udsættelse sammen med 71 andre kommuner

Furesø - 10. april 2021 kl. 17:22 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Enhedslistens byrådsmedlem og medlemmet af udvalget for natur-, miljø og grøn omstilling Øjvind Vilsholm er utilfreds. Grunden er, at forvaltningen uden om udvalget, han sidder i, har søgt om udsættelse af en ny affaldsordning, der ellers skulle være sat i værk den 1. juli i år.

Den nye ordning opdeler affaldet i ni typer - i fagsprog kaldet fraktioner. Men det har kommunen ikke kunnet nå at få på skinner, så der er søgt om dispensation til ikke at sortere i farligt affald, pap samt mad- og drikkeemballage ude i boligerne.

"Jeg er med på, at der er meget, der skal være styr på, når ordningen udvides, men det er jo noget, der er vedtaget til gavn for miljøet, så jeg håber, vi kan gøre noget, så vi kommer hurtigere i gang med at indsamle i de yderligere tre fraktioner, som skulle være indført her til sommer," siger Øjvind Vilsholm i en pressemeddelelse.

Han har derfor stillet tre spørgsmål på udvalgets møde på torsdag i denne uge. I dag sorteres der allerede i seks fraktioner mange steder, så kommunen har søgt om dispensation til at vente med også at dele op i henholdsvis tekstiler, pap og fødevarekartoner.

"Jo mere, vi kan sortere fra, jo mere kan genanvendes, og dermed trækker vi mindre på jordens ressourcer. Det giver også mindre forurening, at vi brænder mindre affald af," lyder det fra Øjvind Vilsholm, der håber, at der måske kan sorteres i yderligere én eller to fraktioner i år.

"Det er selvfølgelig en udfordring at få et få lavet en ordning, så vi ikke skal have 2 ekstra affaldsbeholdere pr. husstand, men jeg vil gerne have undersøgt, om det ikke var muligt at komme i gang med at indsamle f.eks. pap og farligt affald allerede i år - eller som minimum i starten af 2022. Jeg ved, at man i nogen kommuner indsamler pap sammen med papiraffaldet, men der kan også være andre løsninger, som vi selvfølgelig skal se på sammen med de andre kommuner i Vestforbrænding.

Øjvind Vilsholm peger desuden på, at indsamlingen af farligt affald kan ske i en mindre beholder, som man sætter oven på de eksisterende beholdere, når det er aktuelt.

"Det er jo forhåbentlig ikke hvert uge, at man har kemikalier og andet farligt affald til udsmidning," skriver han.

"Kort frist"

Direktør for by- og miljøområdet i Furesø Kommune, Claus Torp, fortæller, at kommunen ikke har kunnet nå at blive klar til den nye affaldsindsamlingsordning til den 1. juli.

"Der er dels en masse teknik i at indføre ordningen, og så er der også et demokratisk spørgsmål i det," siger Claus Torp til Furesø Avis.

"Det er en meget kort frist, vi har fået for at få det indført, og dispensationen er søgt sammen med en lang række andre kommuner," siger Claus Torp.

Sammen med Furesø Kommune har i yderligere 71 af landets kommuner søgt om dispensation.

"Praktikken består i, at der skal være nogle beholdere ude i boligerne til de forskellige sorteringer, og så skal der også være biler til at hente affaldet. Det har vi ikke i dag. Derudover samler vi i Furesø Kommune affald sammen med fire andre kommuner, og der skal gerne være en enighed i, hvordan det skal udføres først. Det er det mest optimale," siger Claus Torp med henvisning til samarbejdet i Vestforbrænding.

Seks fraktioner i dag

Direktøren fortæller, at der allerede er udrullet affaldssortering i dag i kommunen.

"Der bliver allerede i dag sorteret i seks fraktioner mange steder i Furesø Kommune. Vi er i gang med at indføre affaldssortering i tæt-lav- og etagebyggeri, mens det i dag i parcelhuse er frivilligt at sortere. Med den nye ordning er det ikke frivilligt længere," siger Claus Torp.

Det er torsdag den 8. april, at der er møde i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling.

FAKTA: Spørgsmål til forvaltningen

1. Hvad er årsagen til, at forvaltningen ikke mener, at Furesø Kommune kan leve op til lovens krav om at indføre affaldssortering i ni fraktioner fra 1. juli?

2. Hvornår kan borgerne regne med at det bliver muligt at få indsamlet affald i ni fraktioner ved husstanden?

3. Hvad der årsagen til at Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling ikke er blevet spurgt, om man ønskede, at der skulle søges om dispensation?

Kilde: Dagsorden til udvalgsmøde den 8. april.