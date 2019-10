Forurenet sø skal renses

Thomas Aabling Vandmiljø har på vegne af Novafos A/S ansøgt om at få oprenset søen, da der er et behov for at sikre et fortsat volumen til tilbageholdelse af regnvand samt bundfældning af sediment. Søen fungerer som et regnvandsbassin, som modtager og opstuver vand fra de omkringliggende tage og veje. Formålet med oprensningen er at sikre et fortsat volumen til opsamling af vand, og særligt, at genskabe plads til fortsat rensning af vandet, der sker ved bundfældning af partikler, der tilstrømmer fra tage og veje. Formålet er endvidere, at sikre et fortsat naturligt plante- og dyreliv i søen.