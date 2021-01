Lisbeth Vang har måttet være kreativ under coronakrisen.

Send til din ven. X Artiklen: Fortsat nedlukning presser tøjbutik: Jeg er nødt til at finde på noget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortsat nedlukning presser tøjbutik: Jeg er nødt til at finde på noget

Hos tøjbutikken Vang på Værløse Bymidte kan kunderne bestille varer over nettet og hente i butikken. Men det er langtfra nok, fortæller indehaver Lisbeth Vang

Furesø - 21. januar 2021 kl. 12:57 Af Louise Mørch Vilster Foto: Jan F. Stephan Kontakt redaktionen

Under den nuværende nedlukning er der mange butiksejere, der tilbyder deres kunder 'click and collect' for stadig at sikre sig lidt omsætning. Det betyder, at kunderne kan bestille varer over nettet og hente dem i døråbningen i åbningstiden.

Det gælder også tøjbutikken VANG på Værløse Bymidte, hvor indehaver Lisbeth Vang dog fortæller, at det kun dækker omkring en tiendedel af butikkens normale omsætning.

"Der kommer måske fire-fem kunder om dagen og henter - og det er svært at leve af"

Kører varer gratis ud Derudover kører de hos VANG gratis ud med varer i lokalområdet, og hun tilføjer samtidig, at borgerne i Værløse er søde til at støtte op om deres lokale butikker. Men det er desværre ikke nok til at klare sig igennem en lang nedlukning.

Lukket i København Lisbeth Vang har derudover en butik på Frederiksborggade ved søerne i København, men den har hun til gengæld valgt at holde helt lukket, da Københavns gader er mennesketomme og personalet er sendt hjem på lønkompensation. Hun har netop fundet ud af, at hun kun er berettiget til lønkompensation og en light version af kompensation til faste udgifter i en light version, da webshoppen stadig er åben.

"For at få fuld dækning skal du have lukket helt ned, så det er en vurdering, man skal tage. Det at drive en virksomhed er ikke kun at udbetale løn til folk. Der er også husleje, annonceudgifter og masser af andre faste udgifter. Og samtidig får jeg kun dækket 75 procent af mine lønudgifter for hjemsendte medarbejdere" siger hun.

Lisbeth Vang mener generelt, at der mangler en forståelse fra myndighedernes side for de mindre erhvervsdrivende.

"Hvis du er lønmodtager bliver hånden holdt under dig, men som selvstændig skal du selv have penge til at udbetale løn og alle andre udgifter. Det synes jeg, der en skævhed i og jeg tror desværre, at vi vil se en del virksomheder, der bukker under," mener hun.

"Jeg er nødt til at finde på noget"

For at skabe mere omsætning planlægger Lisbeth Vang at holde et LIVE SALG på Facebook, hvor kunderne kan være med direkte hjemmefra og byde ind på forskellige varer.

"Jeg er nødt til at finde på noget, og derfor prøver jeg at lave det her LIVE SALG. Jeg har en set en tøjbutik i Jylland, der gjorde det, hvor der hele tiden var omkring 270 logget på. Der blev solgt over 100 poser, og jeg tror de havde en rigtig god omsætning på den aften," fortæller hun.

Lisbeth Vang tror også, at folk er ivrige efter at shoppe, og gerne lokalt.

"Folk sidder derude og vil rigtig gerne på indkøb, men de kan bare ikke," siger hun.

På Værløse Bymidte kan hun især se, at der er mange ældre mennesker, der går rundt, og som hun til gengæld tror, ikke er så vant til at handle på nettet.

"De suser rundt herude og kigger på mine vinduer, og hvornår vi åbner," siger hun.

Lisbeth Vang håber heller ikke, at nethandlen tager helt over, så det går ud over den fysiske handel og siger

"Det vil være et mærkeligt samfund, vi vågner op til, hvis vi kun skal handle på nettet. Det bliver spøgelsesbyer, hvis vi ikke værner om det. Men jeg synes heldigvis, at der i Værløse er mange gode butikker og mange skønne kunder der passer på deres by," mener hun.