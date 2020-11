Forten i Farum Landsby vækker stærke følelser

Forten i Farum Landsby. Et særligt sted som vækker stærke følelser. En arbejdsgruppe er i gang med at indhente ideér til den fremtidige anvendelse af Forten.

Furesø - 13. november 2020 kl. 10:38 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Ordet dækker over en central plads i landsbyer. Det var her kvæget blev drevet ind til malkning. Det var her majfesterne løb af stablen. Det var her Oldermandslauget holdt samling. Farum Landsbys Forte er heldigvis særdeles velbevaret. Men de oprindelige elmetræer er fældet pga. elmesyge. I stedet blev der plantet et antal andre træer: Kastanje, ask, eg og ahorn. Disse træer står nu for tæt og generer hinanden og skal tyndes ud. Samtidig har Furesø Kommune igangsat en række projekter, der skal øge biodiversiteten i Kommunen.

Foreningen Farum Landsby har nedsat en arbejdsgruppe, som skal kigge på mulighederne for Forten.

- Arbejdsgruppen har fået mandat til at igangsætte en dialog omkring Forten med udgangspunkt i en række mulige scenarier med udgangspunkt i øget biodiversitet, mere lysåbenhed og flere fælles aktiviteter, som beboerne i området kan mødes om, fortæller Sabine Kirchmeier på vegne af arbejdsgruppen. Hun fortæller videre:

- Samtidig lægger arbejdsgruppen op til at man eksperimenterer med at vende tilbage til det oprindelige, mindre polerede udtryk af Forten ved fx at lade græsset vokse i området omkring træerne. Man kunne fx give nogle af de græsarealer, der i dag nærmest fremstår som golde parcelhusgræsplæner, et mere naturlig udtryk i form af et blomstrende engareal, der tiltrækker flere bier og andre insekter, men på en sådan måde, at arealet fortsat kan bruges til forsamling og boldspil.

Arkitekt Tom Mose Petersen er opvokset i Farum Landsby og advarer mod at inddrage Forten til biodiversitet og henviser til, at lokalplanen skal beskytte og bevare det særlige landsbymiljø.

- Meget få steder i Danmark er disse forter bevaret som ubebyggede offentlige fællesarealer - alene derfor har, stedet ikke kunne lokal men også en offentlig interesse, lyder det fra Tom Mose Pedersen.

- Forten er ikke en blomsteregn, som skal afspejle tidens ønske om bidrag biodiversiteten, og dermed heller ikke en æbleplantage, siger Tom Mose Pedersen, som gerne ser, at arbejdsgruppen fokuserer på de private, men i dag nedlagte, nyttehaver.

- At bevare helheden og karakteren af Forten i Farum Landsby er de lokale foreningers, de folkevalgte politikeres, stedets beboere og daglige brugeres forpligtigelse. Naturligvis kan et træ fældes for at give plads for et nyt, naturligvis kan man lade græsset gro og tillade flere blomster, også på Forten - men alt sammen set i forhold til en helhed og samlet plan, vurderer Tom Mose Pedersen.

Kun nået til dialogfasen

Sabine Kirchmeier oplyser, at arbejdsgruppens mandat begrænser sig til, at invitere til dialog. Intet er besluttet.

- Dialogen er i fuld gang, og der er kommet masser af ideer, kommentarer og forslag på landsbyens facebookside og på hjemmesiden farumlandsby.dk. Alle beboere er inviteret til at give deres mening til kende, og processen er ikke afsluttet. Processen er udarbejdet i samarbejde med Furesø Kommune, og arbejdsgruppen har en meget fin dialog med kommunen om de muligheder, der er for at samarbejde om etablering og pasning af fx et blomstrende engområde på en mindre del af arealet, fortæller Sabine Kirchmeier, som glæder sig over Tom Mose Pedersens interesse.