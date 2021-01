Artiklen: Forsøgte at stikke af: Tre mænd sigtet for tyveri på byggeplads

Politiet anholdte mandag aften tre mænd, der nu er sigtet for tyveri fra en byggeplads på Garnisonsvej i Farum.

Det var en opmærksom borger, der kontaktede politiet kl.20.21, da mændene blev set på byggepladsen.

Politiet anholdt den ene mand på byggepladsen, mens de to andre nåede at stikke af. En patruljehund fik dog hurtigt snuset sig frem til de to mænd, som herefter blev anholdt.