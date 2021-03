Forsøgte at brænde bil af: Nu er to mænd anholdt

112 Politiet fik kl.00.09 natten til fredag en anmeldelse om, at en mand var set sætte ild til en bil af i nordgående spor på Frederiksborgvej i Værløse. Både brandvæsen og politi rykkede derfor ud, og efter vidneforklaringer på stedet lykkedes det i forbindelse med en nærmere efterforskning at anholde to personer, oplyser presseafdelingen hos Nordsjællands Politi. De anholdte er en 32-årig mand fra Frederiksberg og en 30-årig mand fra Skævinge. lmv