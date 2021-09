Forsøg på indbrud på tankstation og supermarked

Rude smadret

Der gik dog ikke længe, før politiet fik endnu en anmeldelse om forsøg på indbrud. Det skete kl.2.05, da en kvindelig borger havde observeret to personer køre fra Rema 1000 på Jonstrupvangvej i bil. På grund af det sene tidspunkt mistænkte hun dem for at have begået indbrud. En patrulje kørte til supermarkedet, og her kunne det ganske rigtig konstateres, at en rude ind til Rema 1000 var smadret. Det oplyser politiet i døgnrapporten, og der er på nuværende tidspunkt ikke oplysninger om, hvorvidt de lykkedes for de to personer at bryde ind.