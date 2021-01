Forskønnelse gav jackpot - nu stiger ambitionsniveauet

Se billedserie Værløse Bymidte oplever en fornyet interesse for at åbne forretning. En række spisesteder og caféer er åbnet eller vil åbne i den nærmeste fremtid. Det skal sikre mulighed for ophold og hygge. På sigt er ambitionen at skabe Danmarks Bedste Bymidte. Det skal samarbejdet med Furesø Kommune være med til at skabe grundlaget for.

Furesø - 23. januar 2021 kl. 11:36 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Efter nogle hårde år er selvtilliden og ambitionerne for alvor vendt tilbage på Værløse Bymidte. Ikke mindst fordi det er lykkedes at tiltrække en række caféer og spisesteder.

Tilbage i 2017 indledte Værløse Bymidte og Furesø Kommune et samarbejde om fremtidens bymidte. Det førte til en række konkrete tiltag. Områdets ejer, Furesø Kommune, har siden renoveret og forskønnet den centrale plads, opsat en række siddemøbler samt pavilloner til markedsplads og ikke mindst opført en bypark.

Netop denne bypark skulle give bymidten det sidste skub, så det blev lettere at tiltrække caféer og spidesteder og på den måde skabe ophold og hygge i Værløse Bymidte.

Byparken var knap nok færdiggjort, før Restaurant C-Weed og pizzariaet Sten & Kul indtog pladser med udsigt til byparken, hvor Waldes Pavillon blev skiftet ud med en ny lejer i den kommunalt ejede pavillon, Social Grill. I den nærmeste fremtid åbner caféen Ærligt lige ved byparken, og lidt oppe af gågaden åbner Café Zider. I den gamle Irma åbner en kæmpe asiatisk restaurant til foråret. Forskønnelsen af Værløse Bymidte ser ud til, at have haft en forbløffende effekt. Det har skabt fornyet selvtillid, og ambitionerne fejler bestemt ikke noget.

- Vi er ikke bare glade. Vi er super lykkelige, fordi det er et kæmpe skridt i retning af vores ambition. Nemlig at skabe en Bymidte som byens borgere om nogle år vil kalde Danmarks Bedste Bymidte, lyder det fra centerforeningens nye formand Søren Engberg fra Meny.

Værløse Bymidte har siden bankerne flyttede fra byen haft tomme lokaler. Det blev ikke bedre af, at Netto flyttede ud af Værløse Bymidte, samt at Irma lukkede, men med det seneste rykind er der ved at være fyldt op igen.

Tid til næste fase

Den første opgave med at sikre mulighed for ophold og hygge på Værløse Bymidte ser ud til at være løst. Nu er det tid til næste fase. Furesø Kommune og Værløse Bymidte fortsætter det tætte samarbejde.

- Vi fortsætter den dialog, som er i gang nu. Vi har en idé om, at flere boliger vil være et godt træk for byudviklingen i Værløse Bymidte, men vi skal høre, hvad grundejerne ser af muligheder og hvilke udfordringer, der følger med. På den måde kan vi lave en plan, som er forankret hos dem, som kan realisere den, og som samtidig afspejler en bymidte, der er attraktiv både at besøge og bo i, siger udvalgsformand Susanne Mortensen (K).

I december måned tog medlemmerne af udvalget for byudvikling og bolig en gåtur i bymidten sammen med medlemmer af kommunens arkitektråd. Det har skabt nye ambitioner.

- Det var meget inspirerende. Ikke mindst var det fantastisk at opleve arkitektrådets begejstring. Bymidten kan noget blandt andet via Den Røde Plads, som dels er et samlende element, men også giver mulighed for parkering tæt på forretningerne, fortæller Susanne Mortensen (K).

Lokalplanen for området åbner mulighed for en ganske betragtelig byfortætning. Furesø Kommune har også sat midler af til en forundersøgelse af et kreativt ungemiljø i Galaksen. Desuden arbejdes der med at flytte offentlige funktioner - som borgerservice - ud af kulturhuset og ind i lokaler på Værløse Bymidte.

- Ikke ret meget kommer af sig selv, og derfor er det vigtigt, at vi tager næste skridt, så Værløse Bymidte også fremover er vores foretrukne, lokale indkøbscenter, som fortsat også besøges af borgere fra andre kommuner, lyder det fra Susanne Mortensen.

Interessen for Værløse Bymidte modtages med glæde af Søren Engberg.

Den rutinerede købmand har sat gang i arbejdet med at ændre befolkningens tendens til at sammenligne Værløse Bymidte med langt større indkøbscentre.

- I takt med at detailhandel har samlet sig i centre, har vi og mange af byens borgere sammenlignet Værløse Bymidte med centre rundt omkring os, men det har faktisk været forkert. Vi er ikke, og bliver aldrig, et center, men er en bymidte hvor man ikke bare køber ind, men mødes og har ærinder. Vi tror, at mange især små og mellemstore centre har en meget svær tid foran sig, da disse ofte ikke kan tilbyde spise, kultur og bymidteoplevelser og derfor primært vil fungere som handelscentre, hvor man kommer udelukkende for at købe ind, forklarer Søren Engberg.