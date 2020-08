Genforeningsstenen i Farum er pudset og plejet, så den fremstår i original stand til jubilæet.

Forsinket fejring af Genforeningen

Furesø - 20. august 2020

Lørdag den 22. august kl. 12 markeres 100-året ved genforeningsstenen og på Akacietorvet. Det sker med taler af borgmester Ole Bondo Christensen (S), viceborgmester Lars Carstensen (K), Ketty Træholt fra Lokalhistorisk forening og Maj Steenslev fra Furesø Fælles Elevråd samt musik og lidt til den søde tand.

Selve arrangementet har plads til 100 personer. Derfor skal du tilmelde dig via via hjemmesiden for at være sikker på en plads.

I Furesø er Genforeningsstenen i anledning af jubilæet blevet renset, malet op og pyntet med ny beplantning, så den kunne stå klar til jubilæet. For Genforeningen er en for vigtig, national begivenhed til bare at overlade til historiebøgerne, mener Lars Carstensen (C), viceborgmester i Furesø Kommune.

- For 100 år siden sendte borgerne her på egnen et tydeligt signal til Sønderjylland om glæden og vigtigheden af, at mange sønderjyder havde 'stemt' sig tilbage til Danmark. Den demokratiske handling skal vi markere og glæde os over, også den dag i dag. Derfor er jeg glad for, at vi nu får mulighed at lave en ordentlig markering af jubilæet, siger Lars Carstensen.

Furesø Museer har i anledning af genforeningen samlet historierne på museets hjemmeside, furesoemuseer.dk. Af den fremgår det, at festlighederne for 100 år siden heller ikke forløb helt som det oprindeligt var planlagt. Da optoget nåede det daværende Farum Hotel var det store kagebord i haven nemlig ikke blevet stillet klar som bestilt. Så mange endte med at tage kaffen hjemme. Denne gang er butikkerne omkring Akacietorvet og Farum Hovedgade taget i ed. De vil derfor stå klar med gode tilbud og fristelser, både for de der er tilmeldt det officielle arrangement og andre, der bare falder forbi butikkerne.