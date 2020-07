Artiklen: Fornemmelser for smørrebrød

Fornemmelser for smørrebrød

Oven i det kommer så charmen, hyggen og følelsen af at være hjemme midt i menneskemylderet på Københavns Rådhus, Nationalmuseet, Glyptoteket, Bymuseet og alle de andre attraktioner i den travle hovedstad.

For 30 år siden startede Helle i køkkenet på Kollekolle i Værløse og er blevet hængende i byen lige siden. Professionelt gik hun andre veje.

Hun arbejdede for klassiske steder som Nimb, d`Angleterre, Langelinjepavillonen og flere andre.

- Jeg har været de steder, hvor man blev klædt på i gamle dage. Det var klassikerne, fortæller Helle Vogt, som efterhånden fik lyst til at have sit eget.

Helle var med til at starte to smørrebrødsrestauranter, Kronborg samt Told og Snaps, og brugte erfaringerne til at gå solo.