Mogens Daniel Bruun er også formand for Værløsehallerne, og han oplever ikke, at der er et problem med rygning uden for hallen. Alligevel bakker han op om et rygeforbud. Arkivfoto: jbt

Send til din ven. X Artiklen: Formand om rygeforbud:Det kommer som et lyn fra en klar himmel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand om rygeforbud:Det kommer som et lyn fra en klar himmel

Formand for Folkeoplysningsudvalget, Mogens Daniel Bruun, kender ikke til, at der er et problem med rygning ved idrætsfaciliteter. Han bakker dog op om byrådets nylige forbud

Furesø - 11. januar 2021 kl. 19:10 Kontakt redaktionen

På årets sidste byrådsmøde i december vedtog et flertal i byrådet, at rygning ikke længere skal være tilladt på kommunale idræts-og fritidsfaciliteter samt på kommunale legepladser. I starten af det nye år skal politikerne derfor drøfte med Folkeoplysningsudvalget og Furesø Idrætsråd, hvordan 'vi fremmer, røgfrie kommunale idræts- og fritidsfaciliteter', som der står i referatet fra byrådsmødet.

Hos Folkeoplysningsudvalget er formand Mogens Daniel Bruun noget overrasket over, at der indføres et rygeforbud, da det ikke er noget, der tidligere har været på dagsordenen til udvalgets møder.

"Vi har ikke haft debatten ude i foreningerne, så det kommer som et lyn fra en klar himmel. Jeg er ikke bekendt med nogen steder inden for idrætslivet, at det er et problem. Vi er på vej ind i et valgår, det skal vi ikke glemme, og jeg kan ikke se anden forklaring på, at det her tema pludselig dukker op," siger han.

Ikke standere udenfor Mogens Daniel Bruun har endnu ikke haft lejlighed til at drøfte forbuddet med resten af udvalget, så han taler kun på egne vegne som formand. Han bakker dog fuldstændigt op om forbuddet, og han mener ikke, at der som alternativ skal være særlige områder med standere, hvor rygerne i stedet kan samles.

"Jeg kan ikke forestille mig, at folk vil bakke op om standere. Det vil være et knæfald for rygerne," mener han.

Det kommende rygeforbud skabte debat til byrådsmødet, hvor Radikale Venstre og Liberal Alliance stemte imod. Tine Hessner (R) mente ikke, at det er kommunens opgave at indføre et forbud.

"Hvis foreningslivet og boligselskaber gerne vil have hjælp til at understøtte en røgfri kultur, vil vi gerne hjælpe, men det skal komme fra dem. Det er ikke noget, vi skal pålægge dem. Det kan være, at der er en oldboys-afslutning i klubhuset en fredag aften, hvor man gerne vil ryge en smøg på terrassen. Jeg vil derfor gerne først vide, om foreningerne synes, at der er et problem med rygning," har hun tidligere udtalt til Furesø Avis.

Dybt forundret Mogens Daniel Bruun er overrasket over uenigheden blandt politikerne.

"Jeg er dybt forundret over, at man overhovet kan diskutere, om man skal gøre noget for rygerne, så de kan sidde i 3. halveg og ryge sammen. Lad os få lukket al det tobak ned, for hvis man ikke ser nogen voksne ryge, så er de forbilleder væk. Jeg er nærmest rystet over, at der er nogen i et ansvarligt byråd, der vil imødekomme rygerne," siger han.

Furesø Kommune forventer at bruge 600.000 kroner på skiltning ved legepladser, kultur-, idræts- og fritidsanlæg. Der kan for eksempel stå 'Tak fordi du ikke ryger'. Mogens Daniel Bruun er også formand for IF Værløse, der driver Værløsehallerne. For ham gør det ikke noget, at der kommer skilte op.

"Vores udgang fra Værløsehallerne er direkte ud til et -offentligt fortov. Vi ejer Værløsehallerne, men det er på kommunes grund, og hvis de vil sætte skilte op, er det fint med mig. Det hænder, at der er nogen, der tager en smøg, men de står meget ensomt, og det er typisk om aftenen, når ungdomsspillerne er taget hjem," siger han.