Formand om flytning: Jeg vil ikke sige så meget om det i dag

"Vi har ro i maven i forhold til, at vi finder den bedste løsning," siger nyudnævnt bestyrelsesformand for FC Nordsjælland Jan Laursen.

Den nye bestyrelsesformand for FC Nordsjælland vil sikre de bedste faciliteter

Furesø - 31. januar 2021 kl. 07:01 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Med det nye ejerskab af FC Nordsjælland, er der fortsat "fokus" på den delvise flytning af selskabets administration og træningsbaner til bydelen Favrholm ved Hillerød. Det fortalte den nyudnævnte bestyrelsesformand Jan Laursen.

"Jeg vil ikke sige så meget om det her i dag. Men som vi har været inde på tidligere, så er det altafgørende for vores produktionsapparat, at vi har langt flere baner og bedre faciliteter. Det har ikke været et diskussionspunkt i forhold til de nye ejere, men vi er afklaret med, at vi skal sørge for over tid at have langt bedre muligheder, end vi har i dag. Hvor den del ender, må vi se på den lange bane," siger Jan Laursen.

Er det en mulighed at blive i Farum?

"Det kan jeg ikke gå ind i her i dag. Der er nogle ambitiøse planer i Hillerød, og dem holder vi fokus på. P.t. er vi i Farum, og der er også nogle aktiviteter, der skal fastholdes her. Nu må vi se. Vi har lige fået de nye ejere ind ad døren, så vi må se over tid. Vi er glade for det, vi har her i Farum, vi er utroligt glade for de planer, der ligger forude og det stærke, nye ejerskab. Med det in mente, har vi ro i maven i forhold til, at vi finder de bedste løsninger. Vi skal bare sikre os, at vi har de rette faciliteter og vores to dygtige førstehold," siger Jan Laursen.

Tidligere på pressemødet lød det fra Mikkel Hemmersam, der er ny medadministrerende direktør og øverst sportslig ansvarlig i FC Nordsjælland:

"FC Nordsjælland ønsker fortsat at være førende fortsat på både drenge- og pigesiden. Det er vigtigt, at vi giver de bedste danske drenge og piger muligheden for at blive fodboldspiller her i FC Nordsjælland. Det kræver bedre faciliteter. Vi er nødt til at have flere baner til rådighed," sagde han blandt andet.

Den hidtidige administrerende direktør, Søren Kristensen, fortsætter som direktør i FC Nordsjælland.

"Søren Kristensens fremtidige hovedfokus bliver på netop faciliteter, herunder planerne med Hillerød," sagde Jan Laursen.