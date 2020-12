Se billedserie Torben Stensdal og Farum Boldklub har lånt licens ud til tre ungdomshold og kvindesenior og herresenior.

Formand om FCN-flytning til Hillerød: Holdene skal spille i Farum

Aftalerne mellem Farum Boldklub og FC Nordsjælland er, at kampe spilles i Farum. Hvor træningen skal foregå, har boldklubformand ikke nogen holdning til

Furesø - 06. december 2020 kl. 07:35 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

FC Nordsjællands planer om flytning af træning og administration til en nybygget fodboldpark uden for Hillerød har nu været på tale i et års tid. Det var i december 2019, at meldingen kom ud om, at klubben ønskede at rykke en række aktiviteter ud af Farum.

Aftalerne mellem det professionelle selskab FC Nordsjælland og moderklubben Farum Boldklub umuliggør det ikke for FC Nordsjælland A/S at flytte træningen op til Hillerød, hvis og når fodboldparken engang står færdig. Men kampe for alle hold, der har sit udspring i Farum Boldklub skal spilles i Farum. Det fortæller formand i Farum Boldklub Torben Stensdal.

"Der står i vores aftaler, at spillestedet for holdene er Farum," siger han.

Har lånt licenserne Han forklarer, at alle licenser på holdene, som FC Nordsjælland har lånt af moderklubben Farum Boldklub alle er separataftaler, men at de tager udgangspunkt i den oprindelige aftale fra 1999 mellem Farum Boldklub og det daværende Farum Boldklub A/S (nuværende FC Nordsjælland A/S, red.). Torben Stensdal citerer fra aftalen:

"Den siger i sin enkelthed blandt andet: "At selskabet er forpligtet til at udøve sin virksomhed på en måde, der stemmer overens med god forretningsskik og er i overensstemmelse med og understøtter Farum Boldklubs kultur og traditioner,"" siger Torben Stendal og fortsætter:

"At bibeholde Farum Stadion som hjemsted" og "at etablere et tæt samarbejde med Farum Boldklub for at opfylde Selskabets behov for talentudvikling og tilgang af spillere af egen avl"".

Kampsted er Farum Torben Stendal forholder sig til aftalerne mellem Farum Boldklub og FC Nordsjælland og siger, at boldklubben har lånt licenserne ud for henholdsvis U17- og U19-drenge, for U18-piger og altså for seniorholdene på kvindesiden og på herresiden, hvis oprindelige aftale altså danner grundlag for alle øvrige udlånte licenser fra Farum Boldklub.

"Jeg behøver ikke have en mening om FC Nordsjællands flytteplaner, for vilkårene for at benytte Farum Boldklubs licens fremgår jo klart af samarbejdsaftalen af 1999," siger Torben Stensdal..

"Aftalen er, hvis du spørger mig, at FC Nordsjælland spiller kamp i Farum Park," siger han.

Skal holdene også træne i Farum?

"Så vil jeg gentage: De skal spille kampe i Farum."

Så der er ikke noget i vejen med at flytte træning og akademitræning til Hillerød?

"Akademi bliver brugt meget bredt rundt omkring. Blandt andet på diskussionensforumet på bold.dk er der nogen, der mener, at akademi dækker helt ned til U10," siger Torben Stensdal.

Kigger man på FC Nordsjællands hjemmeside under akademi, kan man læse, at akademiet er U17- og U19-drenge og U18-piger - altså netop de hold, hvor Farum Boldklub har lånt licenserne ud.

Men hvad vil du sige til det, hvis FC Nordsjælland flytter træning for U17-drenge, U19-drenge og U18-piger, dame- og herresenior op til Hillerød?

"Det kan jeg jo ikke rigtig sige noget til. "

Uagtet, at spillerne på disse hold er medlem af den klub, som du er formand for?

"Det har jeg ikke nogen holdning til, for der står alene, at de hold skal spille kamp i Farum. Der står ingen steder, at de skal træne her i Farum," siger Torben Stensdal.

Tre ungdomshold og to seniorhold Torben Stensdal forklarer at selskabet FC Nordsjælland, som det også gør sig gældende mange andre steder, har lånt licenserne til de bedste hold i U17- og U19 drenge, U18 piger og de bedste seniorhold på dame- og herresiden.

"Den danske foreningsmodel siger, at retten til at spille turneringsfodbold etableres i en forening. Så er der sket det i Farum, som så mange andre steder, at der hen ad vejen er kommet en professionel overbygning . Det var det, der skete, da man etablerede Farum Boldklub A/S, som senere skiftede navn til FC Nordsjælland A/S. Det var et ønske om at adskille forretningen fra foreningen. Der kan gå noget galt i en forretning, der gør, at man ville få hele foreningen til også at gå lukke," siger Torben Stensdal og tilføjer, at det har der været flere eksempler på andre steder i Danmark i tidens løb.

"Det er også fornuftigt at have forening og forretning adskilt, for der er jo selvfølgelig forskel på breddefodbold og professionel fodbold. Man laver derfor en aftale om at foreningen låner sin licens ud til et selskab. Men licensen ligger altid i moderklubben. Sådan en aftale er typisk ikke tidsbegrænset. Det er på ubestemt tid, med mindre, der sker konkurs eller anden misligholdelse," siger Torben Stensdal.

Formanden forklarer, at det er helt naturligt, at der kan være modstridende interesser mellem en forening og en professionel sportsforretning.

"Jeg har et fantastisk godt og langvarigt samarbejde med mange mennesker i FC Nordsjælland. Du skal vide, at jeg har været med til at stifte Farum Fanclub (det nuværende Wild Tigers, red.) i sin tid og havde medlemsnummer otte. Min i dag 29-årige søn havde medlemsnummer 16, og jeg har købt den nye, blå fantrøje med gul og rød stribe fra FC Nordsjælland til os begge to. Jeg har ryddet stadion op helt selv, fordi der manglede et hold til at gøre det i en sommerferie, og jeg og min bedre halvdel har stået i bod og solgt pølser til mange kampe. Derfor er jeg ambivalent i forhold til Right to Dreams ejerskab af FC Nordsjælland og deres ekspansionsplaner. På den ene side er jeg fan og samarbejdspartner - på den anden side er jeg lokal borger og formand for den lokale fodboldklub. Jeg ved, hvad det har kostet og hvor mange lokale kræfter, der er lagt i projektet. Vi kan af gode grunde ikke være enige om alt," siger Torben Stensdal.

Elite og bredde "Når jeg hører om FC Nordsjællands fodboldakademi, så må jeg blot konstatere, at det omfatter de ungdomshold, vi har udlånt licenser på. Resten af holdene er talentudvikling i Farum Boldklub i samarbejde med FC Nordsjælland. Grundlæggende er vores samlede styrke, at elite og bredde går hånd i hånd. Det var også baggrunden for at etablere elitesamarbejdet. Hvad fremtiden bringer må tiden vise," siger Torben Stensdal.