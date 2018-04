Fortsat bred opbakning til kunstgræsbane i Hareskovby. Fra venstre er det Egil Hulgaard (K), Lene Munch-Petersen (S), Tine Hessner (RV) og Jesper Larsen (V).

Send til din ven. X Artiklen: Formand glad for politisk opbakning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand glad for politisk opbakning

Furesø - 25. april 2018 kl. 09:37 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Socialdemokraten Lene Munch-Petersen, de konservatives Egil Hulgaard, Venstres Jesper Larsen, og det Radikale Venstres Tine Hessner udsendte onsdag morgen en pressemeddelelse, hvor de giver udtryk for, at de ser frem til en snarlig og positiv afklaring på kunstgræsbane i Hareskov. Politikerne repræsenterer partier som sammenlagt råder over 18 ud af 21 pladser i Furesø Byråd.

- Vi støtter fortsat en kunstgræsbane i Hareskov på Månedalen. Samtidigt ønsker vi at sikre vores grundvand og miljø, men nu må vi få en afklaring, lyder det fra de fire politikere.

Den melding modtages med glæde i i Hareskov IF.

- Det er positivt for os som forening, at de fortsat støtter projektet, og vi er glade for at opbakningen er så bred, siger Jim Midjord, formand for Hareskov IF Fodbold.

Kunstgræsbanen på Månedalen i Hareskovby blev vedtaget af byrådet i 2016, sammen med en renovering af en kunstgræsbane i Farum, men en klage til Natur- og Miljøklagenævnet har sendt projektet til hjørne. Natur- og Miljøklagenævnet har efter udflytning til Viborg et års ventetid på afgørelsen. Den ventes at komme i juni måned.

Egil Hulgaard, Jesper Larsen, Lene Munch-Petersen og Tine Hessner venter i spænding på afgørelsen.

- Mens renoveringen af kunstgræsbanen i Farum er færdig, er etableringen af en kunstgræsbane i Hareskovby gået i stå. Bekymrede borgere i Hareskovby klagede til Natur og Miljøklagenævnet over den planlagte etablering, hvor sagen nu har afventet svar i over et år. Det er de godt frustrede over i Hareskov IF. Det er vi også, lyder det fra de fire byrådspolitikere.

- Vi har fået kommunens forvaltning til at kontakte Natur og Miljøklagenævnet for svar på, hvornår vi kan komme videre. En beslutning kan forventes i juni 2018. Vi har også bedt forvaltningen igangsætte, det der giver mening inden en afgørelse, så vi hurtigst muligt kan komme igang efter svar med etablering eller tilpasning af projekt, lyder det videre i pressemeddelelsen.

Ordet tilpasning er det spændende i denne sammenhæng. Skulle afgørelsen fra Natur- & Miljøklagenævnet gå Furesø Kommune imod, kan der nemlig blive tale om ekstra udgifter i millionklassen til etablering af kloakker under kunstgræsbanen.