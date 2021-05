Astrid Krag holdt virtuelt møde med blandt andre formand Hans Holm, som er midten til venstre. Foto: Social-og Ældreministeriet

Formand for seniorrådet kom med indspark til minister

Astrid KragFormand for Seniorrådet, Hans Holm, var for nylig inviteret til digitalt møde med Astrid Krag

Furesø - 03. maj 2021 kl. 04:56 Kontakt redaktionen

Social og Ældreminister Astrid Krag mødtes for nyligt med landets ældrerådsformænd, for at drøfte hvad der rører sig på ældreområdet. En af deltagerne var Hans Holm, der er formand for Seniorrådet i Furesø Kommune.

Han kom især med indspark til, hvad der kan gøres bedre i ældreplejen. Han mener, at der skal være mulighed for at levere ydelser ud over det, som fællesskabet bliver enige om, da ikke alle har lyst og brug for det samme. Han nævnte klippekortsordningen som et godt eksempel.

Skal kunne vælge selv Netop den ordning var på dagsordenen til de seneste budgetforhandlinger i Furesø Kommune, da der blev foreslået besparelser på området, som dog ikke gik igennem.

"Vi skal have en værdibaseret ældrepleje, hvor vi spørger den enkelte, hvad er vigtigt for dig. Det skal vi gøre i hjemmeplejen, i hjemmesygeplejen og på plejehjem. Klippekortsordningen er et godt eksempel på, hvordan man kan give den ældre plejehjemsbeboer eller hjemmehjælpsmodtager mulighed for at vælge selv," sagde Hans Holm til mødet ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet.

Astrid Krag kvitterede for de mange råd fra formændene.

"Der sker mange gode ting i vores ældrepleje, men der er også steder, hvor vi skal gøre det bedre og her har ældrerådene en afgørende viden," sagde hun blandt andet. lmv