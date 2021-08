Denne Stor Vandsalamander er fra vandhullet ved Regimentsvej. Fotoet er fra rapporten af biolog Lars Maltha Rasmussen.

Send til din ven. X Artiklen: Formand for DN: Kommunen skal stille klare betingelser for byggeriet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand for DN: Kommunen skal stille klare betingelser for byggeriet

Der er især to ting, som Furesø Kommune bør sikre sig for at beskytte Stor Vandsalamander ved skolebyggeri, mener DN

Furesø - 16. august 2021 kl. 14:59 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

byggeri Når Farum Lilleskole skal bygge en ny skole på Regimentsvej i Farum, kommer det så til at fjerne levesteder for den beskyttede dyreart Stor Vandsalamander? Det er der ifølge Danmarks Naturfredningsforening Furesø ikke et entydigt svar på. Dyrearten yngler i et vandhul, der ligger lige op til skellet af skole-grunden i kaserne-området. Men Stor Vandsalamander bruger det meste af året på land og har derfor brug for omgivelser ud over vandhullet.

Formand Carsten Juel fortæller for det første, at der ikke er tvivl om, at der findes Stor Vandsalamander ved vandhullet, da det allerede er dokumenteret af Furesø Kommune. Og der er især to ting, som Furesø Kommune bør være opmærksom på, når de giver tilladelse til byggeriet, mener han.

"Jeg mener, at der er to ting, som kommunen skal. Det ene er, at man under selve byggeprojektet ikke kommer for tæt på, og der skal kommunen pålægge, at der bliver passet på dyrene. Derudover skal man kigge på placeringen af bygningen, og hvordan man bruger arealerne op til søen. Det er et andet problem," siger han.

Klare betingelser

Stor Vandsalamander er beskyttet af EU-Habitatdirektivet, som blandt andet siger, at dens levesteder ikke må forringes, og det skal kommunen rette sig efter. Carsten Juel fortæller dog, at der ikke er præcise regler for hvor stort et område, at Stor Vandsalamander skal have.

"Præcis hvor mange meter kan man ikke angive. Det er op til en vurdering, hvad man må og ikke må i den sammenhæng," siger Carsten Juel.

DN i Furesø har ligesom borger Søren Høgh, der bor på nabogrunden, spurgt ind til sagen hos Furesø Kommune. Kommunen har dog meldt, at de først vender tilbage på henvendelsen i slutningen af august. Ifølge oplysninger fra kommunen til Furesø Avis har de endnu ikke modtaget en ansøgning om byggetilladelse på grunden fra Farum Lilleskole. Der er dog indgået en ti-årig aftale om leje af grunden.

Carsten Juel vil dog følge sagen.

"Kommunen bør efter min mening stille helt klare betingelser til, hvordan byggeriet kan køre udenom vandhullet, så snart de giver tilladelse til, at der kan bygges," siger han.