Formand-Mikkel stopper efter 27 år

- Så lang tid bruger man kun på noget, man virkelig brænder for, kun på noget, man gerne vil have til at lykkes og være godt. Og ingen tvivl om, at du altid har ønsket det bedste for din klub. Du har være drevet af, at det skal godt, ikke for din egen skyld, men for medlemmernes skyld, for spillernes skyld, lød det i takketalen fra kasserer Michael Andersen som fortsætter:

- Du har altid gjort alt, hvad der har været nødvendigt - og ikke bare brugt din egen tid, men også dine egne penge, så der lige var et ekstra sponsorat til trøjer til trænere eller et tilskud til en spiller, ja sågar har jeg hørt om at en værdigt trængende holdkammerat, der blev begavet med et par spritnye basketsko - for de var jo ikke så dyre, når du var i London alligevel. Du har holdt gang i Erhvervsklubben, der har været VBBK's mest trofaste bidragsyder gennem mange år, ligesom man jo ikke skulle have været tilknyttet klubben i lang tid, før man fik et fantastisk tilbud fra formanden om lige at blive sponsor. Alle disse eksempler viser at du kærer dig om klubben og om menneskerne i klubben. Det er det nære forhold, der betyder noget for dig - mere end det politiske spil i kommunen og i DBBF. Men det betyder ikke at din indsats er gået omverdenen forbi, og derfor blev du også i 2009 tildelt Axel Poulsens lederpokal af DBBF for din allerede dengang mangeårige indsats, lød det fra Michael Andersen.