Se billedserie Nanna Raaby (tv.) og Sofie Trolle fra 3E glæder sig over den genopståede studenterkørsel.

Forløsning over studenterkørsel

Furesø - 05. juni 2020 kl. 18:57 Af Mikkel Kjølby

Traditioner stod for fald i forbindelse med coronakrisen. Men i sidste øjeblik har Folketinget giver dette års studenter mulighed for at komme ud at køre studenterkørsel. Det vækker jubel og forløsning på Kruses Gymnasium.

- Det er super fedt. Vi har glædet os i tre år. Gejsten faldt nemlig en del, da vi fik at vide, at det ikke ville ske, lyder det fra Nanna Raaby.

End ikke det faktum, at den afsluttende fest kun må være sammen med klassekammeraterne, kan spolere det gode humør.

- Vores sidste stop havde alligevel kun været med klassen. For os gør det ikke noget. Det giver en god afslutning sammen med klassen, siger Nanna Raaby, som efter planen får studenterhuen på hovedet den 17. juni.

Studenterne fra Kruses Gymnasium danser normalt rundt på Williams Plads, som første stop på studenterkørslen, men det bliver sandsynligvis ikke til noget, idet klasserne skal holdes adskilt i henhold til coronareglerne.

- Vi håber meget på, at det alligevel kan lade sig gøre, men det er ikke afklaret endnu, siger Sofie Trolle, som får den eftertragtede hue den 18. juni.

Det sker ifølge traditionerne på Kruses Gymnasium ved, at eleven efter den afsluttende eksamen går ned i kantinen, hvor forældre og venner venter på den anden side af en æresport med studenterhuen.

- Vi er en af de heldige skoler. På andre skoler har de allerede været til sidste eksamen og får først huen på den 24. juni. Derfor er vi glade for at vi går på Kruse. Her er det mere koordineret, siger Nanna Raaby.

Fra den sidste eksamen og frem til translokationen kommer der til at gå mere end en uge, men det generer ikke de unge mennesker.

- Så er der plads til flere fester op til studenterkørslen. Og jo flere jo bedre, siger Sofie Trolle.

Studenterkørslen er reddet, men translokationen bliver markant anderledes

- Det er noget med, at forældrene skal se det på zoom i et klasselokale, mens vi er i kantinen. Så kunne de lige så godt sidde derhjemme, konstaterer Sofie Trolle.

Klassen mangler en vigtig del af forberedelserne. I weekenden skal der males bannere til studenterkørslen. Corona-nedlukningen må give god inspiration. Pigerne er dog ikke meget for at afsløre, hvad der kommer til at stå på bannerne.

- Vi har arbejdet på det et stykke tid. Vi har nogle gode sloganer, men det er en hemmelighed, lyder det fra Nanna Raaby.