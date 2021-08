Forfatteren, der så rødt, i Jonstrup Senior Akademi

Martin Andersen Nexø var fortørnet over, at store dele af land- og bybefolkningen levede i stor fattigdom. Efter hans opfattelse indordnede de fattige sig alt for lydigt under, at de kun var sat i verden for at slide i deres ansigts sved for andre, og at de hverken kunne eller ville sætte sig op mod tingenes sande tilstand, der var indstiftet af Gud.