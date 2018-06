Forfatter udgiver russiske noveller

Klaus Enghvidt Olsen fra Farum udgiver noveller om groteske oplevelser fra hans tid i Rusland. Til efteråret kommer hans femte krimiroman. For første gang udgives den af et forlag.

Furesø - 04. juni 2018 kl. 12:16 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et samfund i opløsning og forvandling. Det var, hvad Klaus Enghvidt Olsen oplevede, da han i 1993 flyttede til Moskva for at stå i spidsen for tyggegummifabrikanten Stimorols russiske eksporteventyr. Her oplevede han på nærmeste hold, hvordan ludfattige pensionister fra den ene dag til den anden mistede deres pensionsmidler. Han oplevede et samfund i total forvandling efter Murens fald. Og han skrev det hele ned i sine dagbøger og ikke mindst i en række noveller.

Det er disse noveller, som han har fundet frem fra skrivebordsskuffen og nu sender ud til offentlig skue som E-bøger.

- Som direktør for Stimorol var jeg et halvkendt ansigt i Rusland, fordi virksomheden blev opfattet som stor, og fordi vi havde et marketingsbudget på niveau med Coca Cola i de år, erindrer Klaus Enghvidt Olsen.

Fra sin lejlighed på Tverskaya-gaden så han mangt og meget.

- Jeg skreve dagbog derovre, og det inspirerede mig til at skrive noveller på 8-10 sider om russere, som kommer ud for de her mærkelige ting, som der sker i den russiske verden, fortæller Klaus Enghvidt Olsen.

De første to noveller er lagt ud som E-bøger. Den ene har titlen »Lejlighedsmord«.

En række kunstnere var blevet belønnet med store lejligheder på Tverskaya-gaden, men pludselig var deres pensioner væk og lejlighederne var ved at falde sammen. Mange ældre beboere fik et godt tilbud fra en gangster, som ville istandsætte deres lejlighed for så at overtage den dag, de gik bort om mange år. Det medførte en epidemi af dødsfald i området. Det har inspireret forfatteren til novellen »Lejlighedsmord«.

- I de 4 år, jeg boede i Moskva, lærte jeg ikke blot byen men også russerne at kende. Jeg observerede russerne og deres samfund. Deres vanskelige dagligdag med korruption, bureaukrati, kriminalitet, paradokser, traditioner. Jeg fik mange russiske venner. Jeg plejede at sige, at "I Rusland er alt umuligt, men alt er muligt, fortæller Klaus Enghvidt Olsen i forordet til novellen »Lejlighedsmord«.

Nummer fem kommer snart

59-årige Klaus Engvidt Olsen har endelig fået mere tid til at dyrke sin store interesse for at skrive. En stor erhvervskarriere lagde tidligere beslag på hans tid, men nu er der blevet mere tid. De første fire bøger udsendte han på eget forlag, men nu er han kommet i stald hos Skriveforlaget. I efteråret udkom krimien »Myrdede Sjæle« og den blev en slags gennembrud.

- Min seneste bog fik rigtig gode anmeldelser. Jeg har nok udviklet mig som skribent. Det er selvfølgelig derfor Skriveforlaget godt vil være med, fortæller Klaus Enghvidt Olsen.

Til efteråret kommer nummer fem. Den har endnu ikke fået en titel, men handler om en ung fyr, som er på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt og så har et problem med at lyve om tingene.