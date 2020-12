Forfatter læser op gennem brevsprækken

"Underlige tider kalder på pudsige ideer. Derfor synes vi hos Byens Forlag, det er sjovt at lave noget utraditionelt, hvor man skaber et kort og vedkommende møde over bøgerne i den virkelige verden. Og har man ikke en brevsprække i sit hjem, kan man fundere over et andet passende sted, hvor forfatterens stemme kan trænge igennem," siger forlægger Thomas Aagaard Skovmand i en pressemeddelelse.