Foreninger er hårdt ramt af Corona-nedlukningerne

To lange nedlukningsperioder for indendørs sport har sat især gymnastikforeningerne under pres.

Furesø - 06. marts 2021 kl. 07:54 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

To lange nedlukningsperioder uden adgang til indendørsfaciliteter har sat sit præg på foreningerne i Furesø Kommune. Ikke mindst for gymnastikforeningerne, som mister indtægter, når sæsonen skal aflyses.

- Selvfølgelig har vi i Farum Gymnastikforening også kunne mærke de økonomiske konsekvenser i denne tid. Vi måtte i foråret 2020 aflyse vores forårshold, dermed mistede vi kontingenter for ca. 400 medlemmer og det samme vil ske i år. To år uden indtægter fra den del af vores drift kan naturligvis mærkes, fortæller Gregers Bisgaard, bestyrelsesmedlem i Farum Gymnastikforening.

Ikke mindst har instruktørernes ansættelsesforhold spillet en stor rolle.

- Vi har besluttet, at vi ville fastholde alle vores utrolig dygtige og engagerede instruktører i tiden under nedlukning. Derfor har de været sendt hjem med lønkompensation, men det dækker kun 90% af lønudgiften. Selvfølgelig vil nogen kunne argumentere for, at vi kunne have valgt at afskedige vores instruktører for at reducere omkostningerne, men her føler vi, at vi har et samfundsmæssigt ansvar som forening, siger Gregers Bisgaard, som understreger, at der også mangler indtægter fra opvisninger, stævner samt andre arrangementer der er med til at skabe indtægter til driften.

Problemstillingen har været den samme i Værløse Gymnastikforening.

- I løbet af efteråret måtte vi desværre indføre tilmelding til de enkelte træninger og lukke flere hold. Holdene var for store i forhold til forsamlingsforbuddet og logistikken blev for altoverskyggende. Derfor mistede vi desværre en del kontingent-indtægter, fortæller Mette Tobiasen, bestyrelsesmedlem i Værløse Gymnastikforening.

Det har været en drøj omgang for de frivillige ledere.

- Værløse Gymnastik er baseret på en frivillig bestyrelse. Og der har helt ærligt ikke været meget energiskabende arbejde i år. I forvejen er det meget vanskeligt at skaffe frivillige hænder til bestyrelsesarbejdet, og Coronaen gør det nok ikke lettere, fordi alle jo har fået behov for at have fokus på egen husholdning. Bestyrelsen vil gerne give mulighed for glade gymnaster og fællesskab, men vi er bekymrede for afslutningen af denne sæson, forklarer Mette Tobiasen.

Politikerne følger det tæt

Tine Hessner (RV), formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt, følger foreningernes indsats tæt og har stor sympati for deres situation.

- Lokalpolitikerne følger foreningerne tæt. Vi er helt klar over, at nogle foreninger er hårdt ramt af coronanedlukningen bl.a. gymnastikforeningerne og svømmeklubberne, som har fået deres sæsoner ødelagt. Vi ved, at nogle af foreningrene har søgt hjælpepakker, men at det ikke er hjælp nok, hvis man står med 10 procents trænerudgifter uden indtægter fra kontingenter, siger Tine Hessner og fortsætter:

- Jeg vil gerne samle partierne og finde ud af, hvad vi kan gøre. Vi kan godt kigge ind i at se foreningsregnskaber, hvor man har gjort, hvad man kunne, men stadig har det svært. Det kan godt være en politikeropgave at støtte lokale foreninger, så da undgår at dreje nøglen om, selvom de har gjort, hvad de kunne i denne situation.

Forvaltningen har hjulpet til med at finde udendørsområder, hvor indendørsforeningerne kan samle deres medlemmer til træning.

- Den anden side af det er at hjælpe til med, at foreningerne kan få dagligdagen til at fungere. Vi har fundet udendørsområder, som foreninger med indendørsaktiviteter kan booke. Så man kan mødes med sine kammerater og spille lidt bold eller dyrke træning udenfor og få et socialt udbytte, siger Tine Hessner.