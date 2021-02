Forening inviterer til digitalt stormøde om caféprojekt

Cafeen skal være et mødested for alle byens borgere og gæster - stedet hvor man mødes efter skole eller arbejde til en kaffe, bolle eller en øl, og hvor man kan vende stort og småt. Huset ejes i øjeblikket af Freja Ejendomme som endnu ikke har prissat huset og den tilhørende grund.

Udhusets Venner indkalder nu til et digitalt stormøde via Facebook, hvor alle er velkomne. Det sker torsdag den 25. februar kl.20. For at være med skal du gå ind på Facebook og søge på Udhusets Venner og anmode om medlemskab, hvis du ikke allerede er medlem.

"På mødet fortæller bestyrelsen om hvad Udhuset er, lidt om de fremtidige planer og ideer for huset, og ikke mindst noget om hvordan du kan være med til at skabe et hyggeligt, lokalt samlingssted lige her midt i Hareskovby. Desuden håber bestyrelsen, at endnu flere borgere vil melde sig ind i foreningen, så den står stærkere, når fund raisingen for alvor sætter ind," skriver Udhusets Venner til Furesø Avis.