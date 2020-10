Foredrag om søvn i Kirke Værløse

"Døjer du med nætter, hvor du har svært ved at falde i søvn? Eller vågner du midt på natten for så at opleve, at du ikke kan falde i søvn igen? Så skal du vide, at det er helt normalt. I maj 2018 blev der således offentliggjort en undersøgelse, der viste, at 45 % af Danmarks befolkning har udfordringer med deres nattesøvn og sover dårligt. I dette foredrag får du viden og redskaber til at få den gode og restituerende nattesøvn tilbage, så du har mere energi og glæde i din hverdag. Oplægsholderen Lotte Klink er en anerkendt ekspert inden for stress og forandringer samt også god nattesøvn, som hun har haft særligt fokus på de senere år," står der i en foromtale.