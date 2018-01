Foredrag om klædefabrikken i Jonstrup

Fra 1760 til 1805 var der klædefabrik under navnet Jonstrup Kgl. Uldenmanufaktur i de bygninger, der i dag kaldes Jonstrup Gl. Seminarium. Uheldige konjunkturer gjorde, at klædefabrikken standsede produktionen. To år senere købte staten bygningerne for at indrette dem til lærerseminarium. Her blev der gennem knapt 150 år udklækket en perlerække af kapaciteter, der kom til at præge samtid og eftertid.