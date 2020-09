Foredrag med journalist Erik Schnettler i Jonstrup Senior Akademi

I 1973 kom han til København, til Politiken, hvor han fra 1975 til 1985 var kulturredaktør og chef for en broget skare af kulturjournalister. Senere var han i 1988 med helt fra TV 2's spæde start, hvor han senere bl.a. var chef for kanalens flagskib Eleva2ren og senere var med til at lancere morgen-tv i Danmark.